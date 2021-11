¿Cómo obtener el certificado de persona física con Camerfirma? Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de noviembre de 2021, 19:00 h (CET) Camerfirma es una empresa que en la actualidad cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la confianza digital. Entre otras soluciones, esta compañía ofrece certificados digitales para personas físicas en entornos particulares (certificado cualificado de ciudadano). Con estos, los solicitantes podrán firmar documentos de manera digital, gestionar trámites online con terceros o en administraciones públicas y también autenticarse en internet, entre otras utilidades.

Además, Camerfirma es la única Autoridad de Certificación que ofrece la venta de los certificados a través de su página web, facilitándole el proceso a las personas y haciéndolo totalmente ágil e intuitivo.

Conseguir certificado digital para persona física a través de Camerfirma En España, el certificado de persona física o ciudadano tiene la misma validez que el DNI o el NIE. Al poseer este certificado digital, el titular podrá realizar cualquier tipo de trámite online que requiera previamente de una autenticación de identidad. Además de eso, podrá realizar la firma digital de documentos en su propio nombre y derecho, con plenas garantías legales.

Para obtener el certificado de ciudadano o de persona física que ofrece Camerfirma hay que acceder a su web y rellenar en un formulario los campos requeridos. Posteriormente, la empresa enviará un correo electrónico al solicitante con un código de descarga. Finalizado este paso, el solicitante debe concertar una cita con la Autoridad de Registro, ya sea el ayuntamiento, la cámara de comercio, la comunidad correspondiente, etc. De esta manera se podrá hacer una verificación presencial.

Con Camerfirma, el certificado digital es más rápido y fácil Gracias al certificado cualificado de ciudadano emitido por Camerfirma, la persona podrá realizar multitud de trámites con las Administraciones Públicas de forma totalmente online, ahorrando tiempo, evitando desplazamientos y esperas innecesarias. Otra de las ventajas del certificado es que, a diferencia del DNI electrónico, no requiere de un lector de tarjetas, por lo que puede ser instalado en cualquier dispositivo para generar una firma digital avanzada. El certificado tiene una validez de 2 años, con posibilidad de renovación online sin necesidad de trasladarse.

Es importante destacar que, para acreditar la identidad del solicitante, este debe cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, debe ser un ciudadano español, mayor de edad con plena capacidad de obrar y con DNI vigente. Los extranjeros también podrán acceder al certificado digital siempre y cuando sean mayores de edad, tengan plena capacidad de obrar y cuenten con NIE o pasaporte en vigor.

Disponer de un certificado cualificado de persona física o ciudadano de Camerfirma proporciona innumerables ventajas y facilidades a la hora de realizar trámites de forma totalmente online.

