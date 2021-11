Impacto de la gamificación en la formación de los empleados de cadenas de supermercado, por Tallentto Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de noviembre de 2021, 17:20 h (CET)

Aprender jugando ya no es cosa de niños. La gamificación para supermercados y grandes superficies consiste en utilizar dinámicas lúdicas en el entorno laboral para favorecer el aprendizaje de los empleados.

Esta, junto con el mobile learning, es una las especialidades de Tallentto, una start-up que combina la mejor tecnología móvil junto con las técnicas pedagógicas más efectivas para optimizar el aprendizaje de los empleados.

Con esta herramienta se permite optimizar la transferencia de conocimiento, desarrollar habilidades y mejorar la retención. De esta forma, además, se mejora la comunicación, se refuerza el compromiso y el trabajo en equipo y se optimiza el impacto en los indicadores del negocio.

Mejorar el aprendizaje y motivar al empleado a través de la gamificación Tallentto se propone como la revolución del aprendizaje digital para el sector de los supermercados.

Por medio de la gamificación, Tallentto ofrece asistencia en los procedimientos de trabajo, los protocolos de seguridad y limpieza, la atención al cliente, el aprendizaje sobre actualizaciones periódicas, la comunicación corporativa y el onboarding, entre otros ejes.

Fortaleciendo esos aspectos se obtiene una mejora en los procesos internos, la vinculación, la cultura organizacional, el sentido de pertenencia del empleado y la fidelización del cliente. Del mismo modo, se trabaja sobre las certificaciones “Clean Site” y “Global Safe Site” para evitar situaciones no deseables que deriven en una posible crisis.

Se puede acceder a una demo de 30 minutos para descubrir cómo, por medio de la incorporación de la gamificación, se hace posible incrementar las ventas, los resultados y procesos del supermercado a través de la mejora del aprendizaje de una organización y de la motivación del empleado.

Incremento de la productividad de las empresas El objetivo de Tallentto es trasladar el contenido formativo y educativo a programas gamificados que se utilicen desde un smarthphone. Contar con empleados más y mejor preparados en menor tiempo repercute positivamente en los indicadores de productividad de las empresas. Además, se ofrece una web de seguimiento para medir en tiempo real el impacto de la implementación del sistema.

Mediante la técnica de mobile learning, Tallentto adapta propuestas lúdicas a una app disponible tanto en Google Play como en la App Store. Esta aplicación, basada en las necesidades del cliente, incorpora contenido visual, animaciones y explicaciones. A su vez, está conectada a una web donde se pueden monitorear los progresos de cada uno de los empleados, así como el impacto sobre la empresa.

Tallentto es una solución integral para quienes deseen apostar por el crecimiento de la empresa invirtiendo en el principal eslabón: el empleado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.