¿En qué consisten las cuentas capitalizadas de trading?, por Delta Value

jueves, 11 de noviembre de 2021, 17:02 h (CET)

Invertir dinero ahorrado, puede involucrar un alto riesgo. En ese sentido, las cuentas capitalizadas en trading, sumadas a una formación adecuada que permita obtener las herramientas necesarias, se constituyen como la mejor alternativa para hacer trading exitosamente. Operar con elevadas cifras de dinero es una necesidad imperante para optimizar los ingresos en trading.

Es en este aspecto donde la academia de trading Delta Value ha enfocado sus servicios. Formada por un grupo de expertos en el área, esta web ha mantenido su objetivo en explicar, compartir y operar profesionalmente los mercados financieros y ofrecer a los participantes herramientas avanzadas para obtener mayor rendimiento en sus operaciones como traders, proporcionando programas personalizados de capitalización.

¿Qué son las cuentas capitalizadas? Las cuentas capitalizadas han ganado una gran popularidad en el mundo del tradingdebido a que aportan innumerables beneficios. También conocida como cuenta financiada, se trata de un tipo de cuenta pro trading que permite a una persona cualificada con conocimientos en el tema, operar en los mercados financieros de Forex, índices y materias primas.

Principalmente, se caracterizan su flexibilidad y facilitar el acceso al mundo del trading. Calificar a un programa de trading financiado permite operar con una cifra de dinero significativa e incrementar la rentabilidad.

Para ello, el trader debe superar un programa de evaluación en el que la empresa capitalizadora debe comprobar sus habilidades, destrezas y gestión para operar en este tipo de cuentas. De aprobar y cumplir con los requerimientos, recibirá la cuenta capitalizada de trading y podrá comenzar a operar.

Programas personalizados de capitalización de Delta Value Con más de 25 años de experiencia en el área del mercado financiero, Joaquín Cabello, fundador y CEO de Delta Value, en conjunto con Fran Brenes, cofundador de la compañía y experto en análisis económico y financiero, han desarrollado modernos programas formativos para que los usuarios puedan incrementar su rentabilidad al hacer trading.

Dentro de este proceso, destacan los programas personalizados de capitalización, en los que los participantes tienen la opción de trabajar con dinero de un fondo de Inversión Americano. De esta manera, proporcionan la oportunidad de hacer trading sin la presión de poner en riesgo el capital del que disponga cada trader.

A través de su plataforma digital, los especialistas proporcionan toda la información necesaria a los usuarios interesados en sus programas de cuentas capitalizadas en trading, en los que no solo entrenan su capacidad, sino también su mente para tener resultados óptimos.

Gracias a la metodología educativa de vanguardia, los alumnos de Delta Value obtendrán conocimientos potentes y herramientas indispensables para poder operar en el mercado financiero exitosamente.

