Qualys Logística Integral ofrece servicios a start-ups que están iniciándose

jueves, 11 de noviembre de 2021, 15:42 h (CET)

Qualys Logística Integral es una empresa que ofrece envíos seguros alrededor de todo el mundo, especializada en envíos, planificación de traslados y gestión de inventarios.

Debido a la gran demanda de servicios de logística que existe actualmente, sobre todo cuando se trata del inicio de una start-up porque no suelen contar con presupuesto para comprar un almacén propio o un sistema de transporte.

A través de estos servicios, la compañía hace de intermediaria entre los consumidores y productores y se encarga de realizar trámites y procesos de logística de calidad, ajustados a cada una de las necesidades de los clientes.

Qualys Logística Integral ofrece repartos seguros y con la mayor rapidez Qualys Logística Integral es una compañía especializada en el envío de productos y en la repartición segura de estos a cualquier rincón del territorio nacional e internacional. Gracias a sus actividades logísticas, miles de emprendimientos y proyectos de pequeñas y grandes empresas han podido beneficiarse y expandir sus servicios, ofreciendo a sus clientes el traslado de productos directamente a sus domicilios.

Para cubrir todas las necesidades de sus usuarios, Qualys Logística Integral, dentro de sus opciones de envíos, cuenta con los servicios logísticos, picking y almacenaje en Madrid, sus alrededores y envíos internacionales.

Por otro lado, la empresa también ofrece otras alternativas de traslado como la mensajería local, paquetes y envíos terrestres o aéreos. Esto tiene el objetivo de ofrecer a los clientes una mayor cobertura y rapidez en cada uno de los envíos que necesitan realizar. Asimismo, la compañía ayuda a start-ups que no tienen almacén o estructura propia, brindando sus instalaciones, transporte, almacenaje, recepción de paquetería, etc.

¿Por qué elegir los envíos de Qualys Logística Integral? Uno de los beneficios que ofrece Qualys Logística Integral a sus clientes es el servicio de“llave en mano“, el cual se encuentra estrechamente relacionado con las tiendas online y la venta a través de internet. Este cuenta con diferentes opciones de logística, donde se incluye el almacenaje y picking.

El primer servicio de logística se encarga de realizar los procesos de seguridad de cada uno de los paquetes o mercancías. Por otro lado, el servicio de picking se utiliza cuando se trata de empaquetados que deben ser separados para un envío específico. Gracias a sus ventajas, la empresa se considera una de las gestoras de envíos más confiables y seguras de todo el territorio español y sus alrededores. Además, permite a sus clientes encontrar una solución viable para mejorar los servicios de envíos de paquetes a precios económicos sin perder la calidad.

