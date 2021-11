La terapia psicológica para dejar de fumar de Luis Miguel Real Emprendedores de Hoy

Dejar de fumar es, para muchas personas, un gran reto, ya que se trata de una adicción que suele afectar considerablemente a muchos aspectos de la vida. La adicción al tabaco genera importantes consecuencias en la salud y puede degradar el entorno social de la persona, afectando a la manera en que se relaciona con sus seres más cercanos.

En estos casos, la terapia psicológica suele ser muy efectiva. Expertos de la psicología, como Luis Miguel Real, pueden ayudar a abandonar estos hábitos. El profesional cuenta con experiencia en el tratamiento de adicciones mediante la terapia psicológica.

La dificultad de tener fuerza de voluntad Una de las cosas que destruye la motivación y el ánimo de una persona adicta al tabaco que ha decidido dejar el hábito son las recaídas. No fumar durante unos días, o quizás meses, a base de fuerza de voluntad, puede resultar difícil para muchas personas y es posible que vuelvan a retomar el vicio.

Según el psicólogo experto en adicciones y trastornos de ansiedad, Luis Miguel Real, el problema en estos casos radica en la incapacidad de reconocer que esas estrategias han fallado y que la fuerza de voluntad no es la respuesta. En este sentido, existen estrategias comprobadas y efectivas que pueden ayudar y que se encuentran en la psicología. Esta ciencia permite que el adicto pueda ver, desde una perspectiva más amplia, otros aspectos que por sí mismo sería muy difícil de reconocer.

Terapia psicológica para dejar de fumar La psicología brinda ventajas que otras estrategias para dejar el tabaco no ofrecen. Por ejemplo, las terapias psicológicas para dejar de fumar facilitan mecanismos efectivos para hacer frente a la dependencia al tabaco, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Además, dotan a la persona de habilidades que le permita prevenir eficazmente las recaídas que tanto perjudican el ánimo y las fuerzas. Estas terapias tienen el potencial de aumentar la motivación y la capacidad de autocontrol del fumador.

Estadísticamente, las probabilidades de éxito a través de terapias psicológicas son altas y es por eso que se alzan como una de las mejores alternativas de salida para una persona adicta al tabaco. Luis Miguel Real ofrece en su web un audio de 17 minutos que ayuda a dejar de fumar sin recaídas. El audio habla sobre las fases por las que pasan todos los fumadores para dejar el tabaco, los errores comunes que cometen y los hábitos que hay que cambiar, entre otra información sumamente importante.

El audio, elaborado a base de conocimiento en adicciones y principios psicológicos, se envía al correo electrónico del interesado de manera gratuita. Además, recibirá información acerca de un curso online para dejar de fumar, impartido por Miguel Ángel Real, que ayudará a complementar el resto de la terapia.

