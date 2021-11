España, la nación más odiada por Satanás Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

viernes, 12 de noviembre de 2021, 08:32 h (CET) Y esto es así por que Dios la eligió para llevar el Evangelio y la fe en Cristo, Luz del Mundo, a muchas naciones. Desde el inicio de la Iglesia Católica, hace más de dos mil años, España fue elegida por Dios, privilegiada, pruebas de esta afirmación son el Pilar de Zaragoza y Santiago de Compostela.

Se están publicando escritos sobre los miles de mártires que hubo en España durante la Guerra Civil, la persecución más sangrienta de la Historia de la Iglesia. Satanás se ensañó con “furia infernal” contra España, pero fracasó, perdió la guerra. Viendo esta derrota, el padre de la mentira, astuto y taimado, cambió de táctica, con la violencia hacía mártires que fortalecían a la Iglesia, había que introducirse en ella, así en lugar de mártires produciría apóstatas.

Después de la guerra, por la década de los cuarenta del siglo pasado, estableció el siguiente plan para destruir la Iglesia Católica, que consistía, fundamentalmente en dos puntos: 1º Que el sacerdote perdiese su identidad sacerdotal y 2º Envilecer a la mujer. Claro, el sacerdote y la mujer son los puntales fundamentales de la sociedad cristiana. Por lo tanto, si conseguía llevar a cabo este plan diabólico, la Iglesia Católica sería destruida por ella misma, desde dentro.

Los que ya somos ancianos, hemos visto como este plan ha dado un resultado asombroso, en mi niñez y juventud todos los sacerdotes y religiosos llevaban su vestimenta sacerdotal y las iglesias tenían comulgatorio, los fieles comulgaban de rodillas y en la boca, había procesiones, y muchos cultos religiosos con los cuales los fieles recibían su alimento espiritual.

En cuanto a la mujer solo me voy a referir a dos datos, la Santísima Virgen en las apariciones de Fátima dijo que vendrían modas que ofenderían mucho a Dios, hay que pensar que se refería principalmente a la mujer. El otro dato, que yo escuche de labios de una feminista radical francesa: por fin estamos consiguiendo que la mujer española pierda su recato y pudor.

¿Recuerdan aquellas manifestaciones de feministas radicales en las cuales presumían de haber abortado, que pedían el aborto? El odio de Satanás se manifiesta principalmente en España, con profanaciones de la Divina Eucaristía. Ciertamente que la situación de la Iglesia Católica y de la sociedad española, no son gratificantes. Pero Satanás, como sabe que le queda poco tiempo, ataca cada vez con más saña, pero la Santísima Virgen aplastará su cabeza y será sepultado en los profundos infiernos. Cuando esto ocurra España volverá a ser la Nación que alumbre una vez más al mudo. Y esperamos que esto no se demore por mucho tiempo.

