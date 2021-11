Un paseo por la sierra de Bonés Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 12 de noviembre de 2021, 08:27 h (CET) Me desencuentro en el valle de Arguís. La Aurora pasó el mocho y un trapo húmedo a todo: habrá que tener cuidado de no resbalar. Él no lo sabe, pero al sol se le ven sus orejotas por el horizonte. Monrepós se despereza y empezamos a caminar de puntillas. Acaban de poner las casas en el pueblo, se nota porque se puede ver algún andamio.

Traspasamos la carretera vieja de Monrepós y nos izamos por un plateresco mástil hacia la ermita de Santa Magdalena. Mientras nos vamos despegando del valle, el viento del Norte nos trae refrescos. Al llegar al vértice de la Sierra, miramos para atrás y nos quedamos salados. A partir de aquí nos zambullimos en un mar de hayas, bojes, pinos, carrascas y creo que de secuoyas, baobads, credros y alerces, creo...

Por cierto: no es vanidad pero, en nuestro honor , los árboles instalaron su mejor alfombra de hojas rojas, ¡qué detalle! También la Magdalena se puso su traje de domingo para nosotros, ¡estaba tan bonita! Después fuimos al parto del Flumen y se nos apareció la Virgen en un árbol: nos dijo que anduviésemos en silencio para no molestar a los animales, al río y al bosque. Más tarde regresamos por la circular y al llegar a la cresta, contuvimos la respiración: nos comíamos la bajada con cucharilla, y nos embebíamos el paisaje para postergar el final.

Nos acantilamos en un roquedal y suspiramos, estábamos enamorados de la señora Bonés. Y con una cerveza al lado de la iglesia de Arguís rubricamos la excursión, prometiéndonos volver. ¡Ay! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Historia y evolución del absolutismo ​Se inició cuando se creó el 26 de septiembre de 1815 la Santa Alianza ¿Quo vadis, falsidicus domine Petrus? El Estado es como un gran gallinero, dominado por “gallos y gallitos”, con cresta falsificada, engañando a las gallinas ponedoras ​El ex premier de Castillo se torna opositor Cuando Bellido y Perú Libre (PL) entraron en contacto con el profesor Castillo, sabían que el actual Presidente no era ni marxista ni socialista El léxico de Dios Venancio Rodríguez Sanz Con altura de miras y sin trampas Jesús D Mez Madrid, Gerona