​Queda pendiente Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 12 de noviembre de 2021, 08:25 h (CET) Hace ya unas semanas se alcanzaba el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones, cosa que coloca a la política española en la senda de la normalidad constitucional y fue posible gracias a la iniciativa de Pablo Casado en el Congreso, que en esta ocasión encontraba la receptividad de Pedro Sánchez, quizás consciente de que no puede seguir levantando un muro frente al otro gran partido constitucionalista. Veremos hasta qué punto resiste a la presión de sus socios de la izquierda radical y de los separatistas, que no parecen estar precisamente contentos.



Queda pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP quiere vincular, pienso que con razón, a un fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Con el realismo que debe regir la política, sería deseable que Pedro Sánchez no abandone el camino iniciado, lo que significaría ganar serenidad y sentido común en la vida política y fortalecer el pacto constitucional. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Historia y evolución del absolutismo ​Se inició cuando se creó el 26 de septiembre de 1815 la Santa Alianza ¿Quo vadis, falsidicus domine Petrus? El Estado es como un gran gallinero, dominado por “gallos y gallitos”, con cresta falsificada, engañando a las gallinas ponedoras ​El ex premier de Castillo se torna opositor Cuando Bellido y Perú Libre (PL) entraron en contacto con el profesor Castillo, sabían que el actual Presidente no era ni marxista ni socialista El léxico de Dios Venancio Rodríguez Sanz Con altura de miras y sin trampas Jesús D Mez Madrid, Gerona