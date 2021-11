Los ladridos de los perroflautas Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 12 de noviembre de 2021, 08:21 h (CET) El lunes pasado de madrugada, en la calle Alfonso de Zaragoza, uno le dijo a otro: “¡Nazi!”. Y yo pensé:” ¿Será al 100%, todas las horas del día, todos los días, de forma irreversible y hasta el final de su vida?” Por otra parte, me dije:” ¿Se lo habrá dicho para molestarle, será una opinión personal o solo es para generalizar un hecho puntual?”

Y seguí meditando:” Si se lo ha dicho para molestarle, demuestra muy mala baba. Aunque también es verdad que movido por la pasión, la lengua es irreflexiva. Si es una opinión, es algo subjetivo. Y si se lo ha dicho para generalizar un hecho puntual, también demuestra tener malas pulgas”. Y seguí pensando:” Bien es cierto que, movido por la urgencia del momento, en un momento dado el ofendido le podría salvar la vida al agresor. Y no es menos posible que el agresor, amparado por el anonimato y la impunidad que suelen dar las guerras, cometiera las barbaridades propias de un despreciable dictador”.

Al no responder el insultado a la procacidad con otro exabrupto igual o superior; sino que contestó con amabilidad y cortesía, el injuriador quedó en evidencia. Y de esta manera, el agresor aún elevó el tono de sus ladridos. Seguí pensando y me dije:" Si el energúmeno este se va a las manos, llamaré a la policía y con gusto seré testigo de cargo". Pero gracias a Dios, todo quedó en nada. Y me dije:"¡Qué manía tienen estos perroflautas progres de llamar nazi a todo aquel que no ladra!".

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.