La alianza #CEOPorLaDiversidad reúne a 75 empresas y sus CEO Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 18:05 h (CET) Esta alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión. Los directivos adheridos han reconocido el "liderazgo inclusivo" como el gran fundamento para impulsar la competitividad de las empresas y la cohesión social en la era postpandemia La alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado su segundo encuentro anual, con un total de 75 directivas y directivos adheridos a esta iniciativa, pionera en Europa. La sesión ha reunido, en el Club Financiero Génova, a 25 representantes de dichas empresas: Accenture, Aenor, Agilent, Airbus, Airliquide, Alstom Transporte S.A, Aqualia, Baker & Mckenzie, Becton Dickinson, Dr Schneider Unternehmensgruppe, Elecnor, Endesa, Grupo Adecco, HP, Iberdrola, Iveco, Kapsch Traficcom, Maersk Spain, Mave Trigo Group, Orange, Pfizer, Stratesys, Uría Menéndez, Verallia y Worldline Iberia.

Esta alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores para acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento en España y a la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad.

Los valores marcarán el futuro de las empresas

Si en la primera reunión anual de #CEOPorLaDiverisidad se abordó la comunicación como uno de los grandes pilares de inclusión, en este encuentro se ha puesto el foco en los valores, siendo éstos la esencia de la cultura de las compañías y el gran motor de prosperidad y bienestar social.

Los directivos y directivas que han acudido al encuentro han coincidido en que la pandemia ha cambiado para siempre el paradigma empresarial, haciendo que elementos tradicionales como la jerarquía, el control o la uniformidad, den paso a la consolidación de valores basados en la colaboración, la confianza, el bien común o la horizontalidad.

En este sentido, una conclusión se ha impuesto con claridad: “los valores son la clave para impulsar la competitividad empresarial y la cohesión social”.

Según Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, “esta alianza piensa en lo importante, que es la persona y el talento en toda su diversidad como elemento esencial y central de la competitividad de las empresas”. En su opinión, “durante esta crisis las empresas han hecho lo que tenían que hacer: preservar empleos y mantener la actividad, poniendo por delante valores como la generosidad y el compromiso, de manera inclusiva, contando con todos y con una enorme acción social, para que nadie se quede atrás. La excelencia está en la diversidad”.

Liderazgo inclusivo: el gran fundamento

El liderazgo inclusivo se ha situado en el centro del debate. Así, los CEO lo han reconocido como el gran fundamento para impulsar la competitividad de las empresas y la cohesión social en la era pospandemia, marcada por la incertidumbre.



Según Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco: “el liderazgo inclusivo implica la cristalización de los valores corporativos en el líder, que ha de inspirar, comprometerse, involucrarse con visión a largo plazo y ser capaz de aflorar la mejor versión de cada persona. Está constatado que el modelo de liderazgo inclusivo incrementa la satisfacción de los empleados y la productividad de las compañías, revirtiendo por tanto en mayores cotas de bienestar social”.

En la misma línea, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco ha añadido que: “quienes lideran una empresa deben extender este modelo a las capas intermedias y a todas las personas que gestionan personas, para generar capilaridad y que el liderazgo inclusivo sea un elemento transversal a toda la organización”.

Durante la jornada, se ha hecho entrega de un nuevo dossier con la explicación del concepto de liderazgo inclusivo y cómo desarrollar la habilidad de incluir en cinco pasos. En dicho documento se explica que un líder inclusivo es el que reconoce la dignidad de todas las personas, es humilde, empático y consciente de sus propios sesgos, entre otras cuestiones. El dossier puede descargarse en el siguiente enlace: http://ceoporladiversidad.com/liderazgo-inclusivo

De la ley del más fuerte a la ley de la cultura

La jornada ha contado con la participación del filósofo y escritor Javier Gomá, Premio Nacional de Ensayo, quien ha puesto en valor el concepto de dignidad como base para construir sociedades más igualitarias e inclusivas.

“El progreso de la civilización, en términos morales, consiste en pasar de la ley de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, a la ley de la cultura, que es la ley del más débil, no dotado de fuerza pero sí de dignidad. En efecto, se mide la temperatura moral de una sociedad cuando se pregunta por cómo trata a los sectores más vulnerables”- ha remarcado.

Desde sus inicios, #CEOPorLaDiversidad cuenta con la colaboración de personalidades de referencia en el ámbito económico, empresarial y académico. El abogado Antonio Garrigues Walker o la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío han sido algunos de los expertos que han contribuido al avance de la alianza. A finales de este mes se prevé la participación del filósofo Jose Antonio Marina en una formación dirigida a los equipos operativos de las empresas adheridas, hablando precisamente de los valores que conducen a crear empresas más inclusivas y sostenibles.

Empresas y CEO: liderazgo por la diversidad, equidad e inclusión (De&I)

Actualmente, un total de 75 empresas y sus CEO constituyen esta alianza:

ACCENTURE; Domingo Mirón

AENOR; Rafael García Meiro

AGILENT TECHNOLOGIES; Mª Ángeles Díaz

AIRBUS; Jorge Caro

AIRLIQUIDE; Bénédicte Levinson

ALSA; Francisco Iglesias

ALSTOM TRASNPORTE S.A.; Leopoldo Maestu

AMERICAN EXPRESS EUROPE; Juan Orti

AQUALIA; Félix Parra Mediavilla

ARCELORMITTAL; Jesús Izcue

AXA España; Olga Sánchez

AYESA; José Luis Manzanares

BAKER & MCKENZIE; Rodrigo Ogea

BALEARIA; Adolfo Utor

BANCA MARCH; José Luis Acea Rodríguez

BANCO MEDIOLANUM; Igor Garzesi

BANCO SABADELL; César González-Bueno

BANKINTER; Pedro Guerrero

BASF España; Carles Navarro

BBVA; Pello (Peio) Belausteguigoitia

BECTON DICKINSON; Lourdes López

BROSETA ABOGADOS; Manuel Broseta

CAIXABANK; Xavier Coll Escursell

CAJA RURAL DEL SUR; José Luís García-Palacios Álvarez

CAJAMAR; Bernabé Sánchez Minguet Martínez

CAPGEMINI; Luis Abad

CASH LEPE; Mabel Díaz Orta

CEPSA; Philippe Bousseau

DR SCHNEIDER UNTERNEHMENSGRUPPE; Thomas Stadelmann

EL CORTE INGLÉS; Víctor Del Pozo

ELECNOR; Rafael Martín de Bustamante

ENDESA; José Bogas

EXOLUM; Jorge Lanza Perea

EY; Federico Linares

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN ; Ignacio Gastón

GENERALI; Santiago Villa

GESTAMP; Francisco José Riberas

GRUPO ADECCO; Iker Barricat

GRUPO JUSTE; Paolo Armando

GRUPO RENAULT; José Vicente de los Mozos

HAYA REAL ESTATE; Enrique Dancausa

HP; Helena Herrero

IBERCAJA ; Víctor M. Iglesias Ruiz

IBERDROLA ESPAÑA; Ángeles Santamaría

IKEA; Nurettin Acar - NUEVA DESDE SEPTIEMBRE 2021

IVECO; Ángel Rodríguez Lagunilla

KAPSCH TRAFICCOM; Javier Aguirre

LAFARGEHOLCIM ESPAÑA; Isadoro Miranda

MAERSK SPAIN; Diego Perdones

MAHOU SAN MIGUEL; Eduardo Petrossi

MAVE TRIGO GROUP; Antonio José Gómez López

MELIA HOTELS INTERNACIONAL; Gabriel Escarrer Jaume

NATURGY; Francisco Reynés Massanet

NAVANTIA; Ricardo Domínguez García – Baquero

NESTLÉ ESPAÑA; Jacques Reber

OHL; José Antonio Fernández Gallar

ORANGE ESPAGNE; Jean-François Fallacher

PATENTES TALGO; Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz

PFIZER; Sergio Rodríguez

PHILIPS; Juan Sanabria

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA; Roberto García Merino

SACYR; Manuel Manrique Cecilia

SAICA; Ramón Alejandro Balet

SAINT-GOBAIN; Jean-Luc Gardaz

SCHINDLER; José Manuel Nieto Millán

SEAT; Xavier Ros

SEGUROS SANTALUCÍA; Andrés Romero Peña

SIEMENS ESPAÑA; Miguel Ángel López

SMURFIT KAPPA; Ignacio Sevillano

STRATESYS; Carlos de Pedro Guri

URÍA MENÉNDEZ; Luis de Carlos Bertrán

VERALLIA; Paulo Pinto

VISCOFAN SA; José Antonio Canales

WORLDLINE IBERIA; Martín Javier Aranda

ZURICH SPAIN; Vicente Cancio García

Sobre la Alianza #CEOPorLaDiversidad

Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La alianza #CEOPorLaDiversidad reúne a 75 empresas y sus CEO Lefebvre y Deloitte Legal inauguran un ciclo de jornadas sobre la innovación en el sector jurídico Esta Navidad Hofmann corre por ‘Lo que de verdad importa’ con Hofmann Santa Runner ¿Cómo afrontar la diversidad y las libertades individuales en las empresas y la sociedad hoy en día? Dinga Bakaba, Tim Schafer, Luis Antonio, primeros ponentes confirmados de Fun & Serious