"Nos enfrentamos a un Black Friday sin productos, más caro y de peor calidad", según lacasadeltpv.com

En la antesala de las Navidades y con el inminente Black Friday a las puertas, el abastecimiento de electrónica puede verse muy afectado, debido a la alta dependencia de Asia y las incidencias en toda la cadena de suministro, dentro de lo que se conoce como una "tormenta perfecta" La Casa del TPV, como empresa experta en materia de dispositivos y software para terminales punto de venta, advierte de la posibilidad del desabastecimiento de dispositivos electrónicos en general, pero sobre todo de unos precios elevados para adquirir tecnología que, en algunos casos, puede no ser vanguardia del momento o incorporar componentes de inferior calidad.

Y es que se han sumado una gran cantidad de fenómenos para provocar una tormenta perfecta en torno al comercio, no solo relacionado con la electrónica, que va a afectar a lo que se va a encontrar en los próximos meses. Pero ¿se saben los antecedentes reales de todo lo que sucede?

La alta dependencia de Asia en general y China en particular ha provocado una situación no vista con anterioridad. De hecho, todo lo que hoy se le llama pandemia se originó en el país asiático y allí comenzaron las primeras restricciones, con el consecuente frenazo de la industria que, aun teniendo algo de reservas y stock, todavía hoy no ha podido amortiguar ese brusco choque, comercialmente hablando.

Según explica Fernando Pérez, director general de La Casa del TPV: “Los retrasos logísticos comenzaron tempranamente ya con la Covid-19, porque en cuanto se notificaba un solo caso, requería de la evacuación completa de las instalaciones”. Además, esto se una a la falta de contenedores y “el encarecimiento de los fletes que, en algunos casos han subido hasta un 1.400%, en plena discusión entre navieras, afectadas a su vez por el precio del combustible”, añade Pérez.

Sin duda, se estaba cerniendo una "tormenta perfecta" en torno a los ejes de comunicación y distribución con el continente asiático, pero todavía podía venir algo peor. “Aunque empresas como Amazon hayan informado de un refuerzo en logística con 85 aviones y 5.000 camiones adicionales para logar tener buena logística, existe otro factor que se debe tener en cuenta”, continúa Pérez.

“Poco se habla de la realidad en China, donde por los problemas energéticos, las fábricas están pudiendo trabajar solo dos días en semana, es decir, la fabricación también se encuentra lastrada, no solo el apartado logístico”, desgrana el director general de Lacasadeltpv.com.

Por ello, desde La Casa del TPV recomiendan que se vigilen con atención los precios y características de los productos, que se confíe en los auténticos expertos y, sobre todo, que se desconfíe de las ofertas más radicales. “Este año, para Black Friday, tendremos los productos más caros que el año pasado, incluso con el porcentaje de descuento aplicado, debido a esta tormenta perfecta, pero para nosotros es esencial ofrecer el producto de mayor calidad y evitar limpiar la bodega, como se dice coloquialmente”, concluye Fernando Pérez.