Dinga Bakaba, Tim Schafer, Luis Antonio, primeros ponentes confirmados de Fun & Serious Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 16:45 h (CET) El festival reitera su apuesta por el desarrollo indie, con la presen-cia de los responsables de Eastward, además de Marina González (Deconstructeam) y Elina Roinioti (Kickstarter Games) Fun & Serious Game Festival retorna a Bilbao con un interesante plantel de ponentes para sus tradicionales conferencias, que se celebrarán en el espacio Luxua de BEC los días 10 y 11 de diciembre y que podrá ser seguido tanto de forma presencial como online a través de Twitch.

Dinga Bakaba, Head of Studio en Arkane Lyon y co-director creativo del videojuego Deathloop, será de uno de los ponentes destacados del ciclo de ponencias. El currículo de Bakaba incluye como títulos precedentes su trabajo como Game Designer en Gray Matter (en Wizarbox), Game Designer en Dishonored y Lead Designer para Dishonored 2 (en Arkane Lyon) así como su colaboración con Machine Games en el desarrollo de Wolfenstein: Youngblood y Wolfenstein: Cyberpilot.

Luis Antonio, creador de uno de los títulos más interesantes del año, 12 Minutes, será otro de los ponentes más esperados. Su primer trabajo independiente, lanzado por Annapurna Interactive para PC y Xbox, es un thriller que -con claros guiños al cine de Hitchcock y Kubrik- se juega en perspectiva cenital sobre un hombre atrapado en un bucle temporal y espacial. Antonio ha trabajado con anterioridad para Rockstar Games y Ubisoft, además de con Jonathan Blow.

También el estadounidense Tim Schafer, que recibió el Premio Honorífico del festival en 2015, será una de las participaciones más esperadas. El célebre responsable de la saga Monkey Island, ha desarrollado alguno de los títulos más importantes de Lucas Arts y, en los últimos años, como fundador de Double Fine, ha trabajado en la escritura, dirección creativa o dirección de títulos como Brutal Legends, Costume Quest, Stacking, Broken Age o, actualmente, Psychonauts 2, secuela del aclamado Psychonauts, considerada una obra de culto del videojuego.

Por lo demás, F&S mantiene su apuesta por el desarrollo independiente dando voz a figuras relevantes de la escena. Así, en la edición de 2021, F&S contará con la participación de Marina González de Deconstructeam quien hablará de pixel art, además de Elina Roinioti de Kickstarter Games y los responsables de uno de los grandes éxitos indies del año, Eastward.

En próximos días se pondrán a la venta las entradas para asistir tanto de forma presencial (aforo limitado) como online al evento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.