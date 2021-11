Altrient señala las claves y beneficios de la Alimentación Intuitiva

La Alimentación Intuitiva es un enfoque nutricional alternativo que promueve la salud integral, enseña a comer equilibradamente, de forma consciente, satisfactoria y sin culpa. Las personas son intuitivas por naturaleza, pero hay diferentes factores externos que van desconectando de las señales del cuerpo, como las dietas restrictivas, los cánones de belleza, la ansiedad… Altrient señala las claves de esta forma de alimentación y estilo de vida y cuáles de sus productos no pueden faltar en en la rutina Adiós a las dietas. La Alimentación intuitiva tiene el objetivo de mostrar que se puede ser feliz y sentirse bien con uno mismo sin necesidad de dietas. Ayuda a volver a conectar con el cuerpo y a conocer sus necesidades para mejorar la salud e imagen propia de forma natural y sin restricciones. Enseña a eliminar el comportamiento negativo de comer en exceso o a darse atracones con ciertos alimentos. No se trata de seguir una dieta que restrinja alimentos, consiste en comer de todo de una forma sana, comedida y consciente.

Si se tiene hambre, ¡hay que comer! La principal razón por la que las dietas fallan es porque suelen dejarte con hambre y para saciarla, se come con ansiedad. Este tipo de alimentación ayuda a saber qué alimentos escoger, en qué cantidades y tomar consciencia de cuando uno se ha saciado. Es importante dejar de contar calorías y aprender a construir platos equilibrados y completos.

Disfrutar de la comida. Hay que comprar alimentos de buena calidad en mercados y cocinarloss utilizando especias para añadirles sabor. Una buena idea es tener un ritual de comida, adornar la mesa, hacer un emplatado colorido y apetitoso y comer sin prisas. Esto ayudará tener un equilibrio y a disfrutar del placer de los alimentos.

Diferenciar las buenas opciones. Aunque la Alimentación Intuitiva no impide darse ningún capricho momentáneo, es importante escoger ingredientes saludables y ricos en nutrientes y vitaminas. Apuestar por verduras y frutas de temporada, carnes magras, pescados y grasas saludables. Es un estilo de vida que mantiene el peso ideal de una forma sana, real y permanente.

Planificar un menú semanal. Si se planifican las comidas semanales de manera consciente, se asegura el éxito de una alimentación más saludable. Además, se consigue comer mejor y ahorrar dinero. Si entre semana no hay tiempo, siempre se puede recurrir al método batchcooking y, cocinar en pocas horas, la comida de toda la semana.

No confundir el hambre real con el emocional. El hambre emocional surge repentinamente y pide al organismo satisfacer esa “necesidad” con un alimento específico, que por lo general está asociado a dulces, patatas fritas, chucherías o comida rápida, en definitiva, a alimentos ricos en hidratos de carbono y en grasas. nace como respuesta al malestar emocional y en vez de investigar qué es lo que afecta, se entierra comiendo. Lo interesante, además de poner freno a los excesos gastronómicos y regularlos, es investigar sólos o con ayuda profesional que está pasando, ponerle remedio si es posible y si no lo es asumirlo y tratar de superarlo.

Suplementar la alimentación con Vitamina C. Es una de las vitaminas más demandadas por el organismo, especialmente en invierno, ya que, además de ser un potente antioxidante, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Una dosis extra de Vitamina C ayudará a aliviar los síntomas de un resfriado y a acortar su duración. El cuerpo no puede sintetizar la vitamina C, se tiene que absorber y por lo tanto hay que utilizar suplementos nutritivos.

Glutatión para estar sanos. Este nutriente está presente en el hígado, el corazón y prácticamente en todas las células del cuerpo, lo que pone de manifiesto su importancia biológica. Sin embargo, las restricciones dietéticas o un desequilibrio en la salud general podrían influir en las demandas nutricionales del cuerpo. Por ello, es importante tomar suplementos liposomales, además de llevar una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico diario.

Indispensable, tomar Vitamina B. La mayoría de las formas del complejo vitamínico B no permanecen completamente en el organismo. El cuerpo solo puede retener cantidades limitadas de vitamina B. Dar con un suplemento que ofrezca una alta biodisponibilidad de vitamina B es esencial para que el cuerpo pueda mantener sus niveles de energía.

A continuación, los suplementos liposomales de Altrient que no pueden faltar en un estilo de vida sano:

Vitamina B Liposomal de Altrient: contribuye a un metabolismo energético normal, al normal funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de la visión y la piel. Ayuda a combatir el cansancio y la fatiga y a la protección de las células contra el estrés oxidativo.

PVP 65,99 euros

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 53,40 euros/caja

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio.

PVP 97,19 euros/caja

