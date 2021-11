Murcia, capital del emprendimiento: 'The People Companies Forum' reunirá a emprendedores, startups y fondos Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 14:03 h (CET) Con la innovación y tecnología como telón de fondo, ‘The People Companies Forum 2021’ y 'Región Startup' reunirán a emprendedores, empresas, startups y fondos de inversión del país. Organizado por CEAJE y el INFO y coorganizado por AJE, será el evento de networking más grande que se ha celebrado en la Región de Murcia y uno de los más potentes que se celebra en nuestro país desde que comenzara la pandemia Con la nueva normalidad cada vez más asentada, las vías para impulsar el emprendimiento siguen aflorando. El próximo mes tendrá lugar en Murcia ‘The People Companies Forum 2021’, un evento que, con la innovación y la tecnología como telón de fondo, reunirá en un mismo espacio a emprendedores y fondos de inversión para dar un impulso a los jóvenes empresarios y startups de nuestro país.

Las puertas del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia se abrirán durante los días 18 y 19 de noviembre para dar paso a expertos que reflexionarán sobre la transformación social y empresarial de los últimos años, las tendencias tecnológicas, el emprendimiento de impacto, la colaboración entre startups y grandes corporaciones o las fórmulas para llegar al éxito comenzando desde cero, entre otras cosas.

Bajo el lema '¿Pueden las empresas hacernos felices?', el evento contará con la participación de Galit Ariel, dedicada a explorar la interacción entre la tecnología y las personas; Adolfo Tamames, CEO y fundador de Neat, TeleMedCare e impulsor de QlikView; o Pau García Milá, empresario, comunicador y profesor español, cofundador de eyeOS, Ideafoster y Founderz, nombrado innovador del año por MIT’s TR-35. Asimismo, también estarán presentes empresas de renombre como La Casa de las Carcasas y Timpers.

'The People Companies Forum' contará con una serie de ponencias y mesas redondas, a las que se accederá de forma gratuita. Ahora bien, aquellos que prefieran adentrarse en el ecosistema Networking con el fin de tejer acuerdos y lazos profesionales con los allí presentes, podrán comprar su entrada en esta página web. Con ella podrán degustar el almuerzo y la cena, así como acceder al concierto y a la fiesta que tendrán lugar el jueves 18.

Las medidas preventivas y el control de aforo serán la base del evento, que aunará la XXII edición del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y Región Startup, y estará impulsado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, participó este lunes en la presentación oficial del Congreso junto al presidente de AJE Región de Murcia, Ginés Ángel García; y la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, María del Valle Miguélez.

“Seguimos trabajando para impulsar el emprendimiento de los jóvenes empresarios en nuestro país. Por eso este tipo de encuentros resultan tan esenciales para acercar la visión empresarial de los más jóvenes conectándoles entre sí y ofreciéndoles la oportunidad de expandir sus negocios, conseguir financiación, una amplia red de contactos y la posibilidad de internacionalizarse”, afirmó del Valle Miguélez durante la presentación.

La consejera añadió además que “un evento de estas características será fundamental para poner de relieve, a nivel nacional e internacional, la amplitud y calidad de nuestro ecosistema de emprendimiento y, sobre todo, para revalorizar los abundantes proyectos empresariales de nuestros emprendedores que, de este modo, redoblarán sus posibilidades de comercializar sus iniciativas y, no menos importante, acceder a nichos de financiación en el ámbito internacional al que de otro modo sería mucho más complicado llegar”.

Por su parte, el presidente de AJE señaló que “durante dos días, se cumplirá el doble objetivo de que los emprendedores de la Región de Murcia amplíen su red de contactos y consigan lograr que los inversores del resto de España centren su atención en el talento murciano”.

El encuentro supondrá el mayor foro de networking que se celebre en la Región de Murcia desde que comenzase la pandemia, y está previsto que asistan alrededor de 800 personas, entre instituciones, emprendedores, inversores y empresas. ‘The People Companies Forum’ cuenta con el apoyo del Gobierno regional a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aitatxu da trucos de experto para preparar Steak Tartar Altrient señala las claves y beneficios de la Alimentación Intuitiva Mercedes Martín y Carlos Ríos charlan sobre compra responsable en el nuevo podcast de Acuicultura de España La Liga, Red Bull e Iberdrola, las marcas españolas que más triunfan en Tik Tok Conocer y entender las metodologías de desarrollo, clave para crear software seguro y de buena calidad