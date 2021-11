Día del soltero: los 10 coches descapotables y biplaza más demandados, según Carwow Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 13:24 h (CET) Con motivo de la celebración del Día del Soltero, Carwow publica una nueva edición de su barómetro y selecciona los modelos biplaza y descapotables más buscados. El Ford Mustang, el BMW Serie 2 Cabrio y el BMW Serie 4 Coupé, los grandes favoritos. La compañía analiza además los pros y los contras de los usuarios a la hora de optar por este tipo de vehículos Carwow.es, el comparador de ofertas de coches nuevos, publica una nueva edición de su barómetro con motivo de la celebración del Día Internacional del Soltero el próximo día 11 de noviembre, y comparte los coches biplaza y descapotables más buscados por los compradores en España.

El ranking de las estrellas: los 10 modelos biplaza y descapotables que más triunfan:

Ford Mustang. A la cabeza de este ranking se encuentra uno de los modelos americanos más famosos de la historia y una de las opciones del mercado con mejor relación potencia – precio. BMW Serie 2 Cabrio. Cuenta con características que acentúan la anchura de este modelo y lo convierten en una opción dinámica y muy atractiva para los compradores. BMW Serie 4 Coupé. Diseño exterior e interior, practicidad en cada detalle y considerado como una de las mejores opciones coupé del mercado por los usuarios. Mazda MX-5 Roadster. Bautizado como una de las grandes leyendas en lo que a coches biplaza descapotables se refiere. El mazda MX-5 Roadster no podía faltar en este ranking. Mini Cabrio. Se trata de un descapotable, pequeño, dinámico y exclusivo, que, presta atención al detalle y, una de las pocas opciones que te permite conducir a cielo abierto. Mazda MX-5 RF. Se trata de la versión de capota rígida de esta gran leyenda. Audi A5 Coupé. Diseño, deportividad y un carácter juvenil que lo aleja del concepto más tradicional de carrocería sedán y familiar es lo que convierte a este modelo en otro de los grandes elegidos por los usuarios. BMW Serie 2 Coupé. Su apariencia robusta y tintes de un gran deportivo permiten al BMW Serie 2 Coupé estar entre los más demandados. Mercedes Clase E Coupé. Un modelo descapotable lleno de energía y catalogado como Premium por los usuarios que no podía quedar fuera, según los usuarios. Volkswagen T-ROC Cabrio. Disfrutar del diseño de un todoterreno en formato descapotable es posible, y los solteros y solteras lo saben. Por ello este modelo cierra el ranking de los 10 vehículos biplaza y descapotables más demandados. Motivos de compra (o rechazo) según los usuarios

Desde el equipo de carwow.es han analizado los motivos y aspectos que los usuarios tienen en cuenta a la hora de optar o rechazar este tipo de vehículos. Estos son algunos de los más destacados:

Facilidad de conducción y mantenimiento . La ergonomía, diseño y prestaciones de estos modelos hace que, por lo general, estos se conduzcan de forma dinámica y sencilla. Además, tal y como indican los usuarios, su tamaño permite aparcarlos y limpiarlos en menos tiempo que otro tipo de vehículos

. La ergonomía, diseño y prestaciones de estos modelos hace que, por lo general, estos se conduzcan de forma dinámica y sencilla. Además, tal y como indican los usuarios, su tamaño permite aparcarlos y limpiarlos en menos tiempo que otro tipo de vehículos Viajar con lo justo . Quizás uno de los mayores inconvenientes que destacan los usuarios sobre este tipo de vehículos es la limitación del espacio. Con algunas excepciones, sus maleteros no suelen contar con grandes dimensiones.

. Quizás uno de los mayores inconvenientes que destacan los usuarios sobre este tipo de vehículos es la limitación del espacio. Con algunas excepciones, sus maleteros no suelen contar con grandes dimensiones. No apto para familias (pero sí pa ra evitar compañías no deseadas) . Aunque para algunos puede ser una ventaja, hacerse con este tipo de vehículos supone una limitación de espacio, no solo en lo que a maletas se refiere. Los usuarios que están pensando en ampliar la familia aseguran que, a pesar de ser opciones muy atractivas (y apetecibles), no son prácticas en términos de espacio.

. Aunque para algunos puede ser una ventaja, hacerse con este tipo de vehículos supone una limitación de espacio, no solo en lo que a maletas se refiere. Los usuarios que están pensando en ampliar la familia aseguran que, a pesar de ser opciones muy atractivas (y apetecibles), no son prácticas en términos de espacio. Limitaciones estacionales . Aunque si eres de los que disfruta conduciendo, para ti el tiempo no será un problema, las opciones descapotables tienen inconvenientes durante determinados periodos del año. Durante el verano, por ejemplo, es difícil climatizar el vehículo con la captora abierta teniendo en cuenta las altas temperaturas del exterior.

. Aunque si eres de los que disfruta conduciendo, para ti el tiempo no será un problema, las opciones descapotables tienen inconvenientes durante determinados periodos del año. Durante el verano, por ejemplo, es difícil climatizar el vehículo con la captora abierta teniendo en cuenta las altas temperaturas del exterior. Una cuestión de estilo. Otro de los motivos por los que los usuarios afirman optar por este tipo de vehículos es su estilo y la multitud de opciones disponibles. Sus características, modelos, diseños son más modernos y, por lo general, tal y como afirman los usuarios, de gamas más altas. ---

Acerca de carwow

Carwow es el comparador de coches nuevos, de concesionarios oficiales, que ofrece el mejor precio. La compañía cuenta con una potente red de más de 3.000 concesionarios oficiales en todo el mundo que permite mostrar búsquedas personalizadas para cada persona. Con más de 12 millones de usuarios registrados, carwow.es es la plataforma con los mejores precios comparativos del mercado, gracias a su tecnología puntera que permite afinar y personalizar al máximo las búsquedas. Carwow ha revolucionado la compra de

vehículo nuevo, con el objetivo de que comprar un coche sea una experiencia fácil y rápida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aitatxu da trucos de experto para preparar Steak Tartar Altrient señala las claves y beneficios de la Alimentación Intuitiva Mercedes Martín y Carlos Ríos charlan sobre compra responsable en el nuevo podcast de Acuicultura de España La Liga, Red Bull e Iberdrola, las marcas españolas que más triunfan en Tik Tok Conocer y entender las metodologías de desarrollo, clave para crear software seguro y de buena calidad