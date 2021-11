Nueva edición de DXC Iberia Codes, un concurso que promueve la conciencia medioambiental y desarrolla la empleabilidad futura de niños y adolescentes Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 11:16 h (CET) Tiene dos grandes objetivos: que los más jóvenes adquieran interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo, luchando contra el cambio climático, y que se acerquen a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) de una forma atractiva, divertida y fácil de desarrollar “Escuadrón verde” es el tema de la nueva edición del concurso DXC Iberia Codes 2022, que tiene dos grandes objetivos: que los más jóvenes adquieran interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo, luchando contra el cambio climático, y que se acerquen a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) de una forma atractiva, divertida y fácil de desarrollar.



El concurso, que celebra su segunda edición, se enmarca en las actividades de RSC de DXC Technology orientadas a promover la alfabetización digital de niños y jóvenes, incorporando la programación y el pensamiento computacional al currículo escolar para mejorar su empleabilidad y dar respuesta a las nuevas demandas de las empresas.



La nueva edición, en la que podrán participar colegios de toda España, contempla dos categorías: Junior, para alumnos de entre 10 y 12 años, y Senior para lo que tengan entre 13 y 15 años, que, formando parejas, deberán desarrollar con programación Scratch un video juego que promueva la reducción de la huella de Carbono, el reciclaje de residuos, ahorro de agua, etc.



Cada pareja participante deberá crear su propio escuadrón de superhéroes, y prepáralos para su próxima misión, la eliminación de las emisiones de CO2 y la lucha contra el cambio climático. El futuro del planeta está en sus manos, la preservación y protección de la biodiversidad nunca han sido más importantes y es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.



El concurso de DXC Iberia Codes quiere que los jóvenes descubran las tecnologías de la información a través de un concurso divertido y colaborativo. Una disciplina que evoluciona a un ritmo vertiginoso y que es parte imprescindible de la gran mayoría de perfiles profesionales.



“El éxito de las ediciones anteriores -comenta Juan Parra, Presidente de DXC Technology para España y Portugal- nos reafirma en la certeza de que con este tipo de actividades podemos despertar el interés y la pasión por la tecnología de quienes se convertirán en nuestro futuro, al mismo tiempo que transmitimos los valores con los que DXC trabaja día a día”.

Desafío 2022

Las parejas participantes de las dos categorías tendrán que diseñar un juego de video plataforma. Los equipos Junior lo harán en 2D y en 3D los Senior. Un videojuego de plataformas es un juego al estilo de Super Mario Bros, Donkey Kong, Crash Bandicoot, etc., donde el personaje debe pasar por un entorno de juego -en 2D o 3D según la categoría-, para lograr un objetivo, superando obstáculos y enfrentándose a oponentes. Estos videojuegos se denominan “Mundo Cerrado” porque los obstáculos suceden de forma lineal, siguiendo una historia lógica con principio y fin. El jurado valorará la originalidad de los video juegos, su fluidez y funcionamiento.

Para acceder a más información e inscribirse, DXC Technology ha preparado esta página web:

https://dxciberiacodes.com/es/front

