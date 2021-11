Se presenta en Cogolludo el libro 'Isabel de Castilla y Aragón. Princesa y reina de Portugal' Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 10:52 h (CET) La apasionante historia de una mujer que pudo hacer realidad la unión ibérica. La obra, que supone la primera biografía que se ha escrito sobre la hija primogénita de los Reyes Católicos, expone el contexto personal, histórico, político y cultural en el que se desarrolló su vida. La presentó la doctora en Literatura Medieval, profesora universitaria e investigadora Ruth Martínez Alcorlo, autora del libro El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cogolludo ha acogido este fin de semana la presentación del libro 'Isabel de Castilla y Aragón. Princesa y reina de Portugal (1470-1498)', una obra de la Doctora en Literatura Medieval Ruth Martínez Alcorlo, que trata de dar a conocer el entorno histórico, político, cultural y personal de la primera hija de los Reyes Católicos, cuya figura ha sido en cierto modo eclipsada por las de su madre Isabel y su hermana Juana, pero que pudo haber sido la artífice de la unión de los reinos de España y Portugal en una sola nación.

Esta obra es el resultado de una intensa investigación que la autora realizó con motivo de su tesis doctoral, que le ha llevado a indagar no solo en las relaciones entre la Corte Castellana y la Portuguesa a finales del siglo XV, sino sobre todo en la gran cantidad de documentación y creación literaria que generaron las circunstancias que le tocó atravesar a la hija mayor de Isabel y Fernando. Además, supone un profundo análisis de las relaciones entre los Reyes Católicos y el Reino de Portugal, en ocasiones muy convulsas y en otras muy próximas, realizado desde la historia de la mujer que tuvo que vivirlas en primera persona, y contando con la documentación que todo ello dejó a ambos lado de la frontera.

Con un estilo claro y didáctico, Ruth Martínez Alcorlo ha ido desgranando todos estos aspectos sin olvidar la condición de la protagonista de su estudio, que además de ser una mujer de enorme personalidad, también desempeñó un papel político fundamental a la hora de conciliar los reinos de la península Ibérica, mientras no dejaba de ocuparse de aspectos como el mecenazgo artístico y la inquietud cultural en una época en que la incipiente invención de la imprenta haría eclosionar el desarrollo de nuevas y avanzadas ideas que Isabel supo asumir como paso previo a la modernidad y durante los diferentes papeles que le tocó desarrollar como infanta, princesa y reina.

El Otoño Cultural de Cogolludo

La presentación del libro se realizó en el contexto del Otoño Cultural de Cogolludo, una iniciativa del consistorio cogolludense que está acercando hasta la localidad distintas actividades que son plenamente secundadas tanto por propios como por visitantes y que pretende poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la villa. Tal y como admitió Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo, durante la bienvenida a los asistentes al acto “en el Ayuntamiento estamos encantados de poder ofrecer al público este modo de acercarse más a la historia y la cultura en general y ofreciendo esta posibilidad desde un entorno privilegiado como es Cogolludo".

También en el acto de bienvenida intervino Javier Segura, Guía Oficial de Turismo de Cogolludo, quien se ocupó de contextualizar tanto a la obra como a su autora, y que recordó la gran oferta divulgativa que está realizando la villa serrana, haciendo especial hincapié en los aspectos patrimoniales de la misma.

La autora

Ruth Martínez Alcorlo es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Literatura Española en la especialidad de Bibliografía Literaria, y Doctora en Lengua Española y Literatura Medieval, titulación que consiguió cum laude y que le otorgó el Premio Europeo de Doctorado.

Ha colaborado en diferentes proyectos como la Bibliotheca Erasmiana Hispánica, de la Universidad de Córdoba, o el Proyecto “Edición y estudio textos literarios medievales. Patrimonio bibliográfico español”, de la Universidad de Alcalá.

Ha trabajado como Profesora de español como lengua extranjera en la Universidad Alfonso X el Sabio y como miembro del proyecto de investigación "Poder, espiritualidad y género", de la Universitat Pompeu y Fabra. En la actualidad ejerce como Profesora en el Máster Universitario de Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria (UNIR).

Sus búsqueda de datos le ha llevado hasta instituciones como la Faculdade de Letras da Universidade do Porto o a la Universidade do Lisboa, instituciones donde realizó sus investigaciones durante periodos de meses.

