jueves, 11 de noviembre de 2021, 10:31 h (CET) El pasado martes 2 de noviembre 2021 se celebraron las 3as Jornadas de Salud y Deporte - Hábitos de vida saludable, deporte y alimentación. Un evento exclusivo, con la participación de alumnos de escuela ordinaria (GARBÍ) y alumnos de educación especial (ACIDH). Álex Abrines, Sergi Bruguera y Gemma Mengual dieron Soporte a las jornadas organizadas por la Associació Esportiva Nacho Juncosa, apostando este año por el deporte unificado La Associació Esportiva Nacho Juncosa ha organizado las 3ª Jornadas Salud y Deporte - Hábitos de Vida Saludable, Deporte y Alimentación con la colaboración de Special Olympics Catalunya. El objetivo ha sido promover la práctica y los hábitos de vida saludables entre los niños y niñas del Colegio de Educación Especial ACIDH y del Colegio Garbí Pere Vergés de Esplugues de Llobregat. Este año ha sido una edición especial porque la jornada se ha unificado, con niños con y sin discapacidad intelectual compartiendo las actividades. La experiencia fue valorada como muy positiva por los propios alumnos participantes demostrando una vez más que el deporte rompe barreras.

5 estaciones deportivas y hábitos saludables

El Club esportiu Laietà de Barcelona ha sido el escenario de estas jornadas deportivas donde casi 60 alumnos han podido disfrutar de diferentes estaciones de baloncesto, tenis, pádel y fútbol de la mano de técnicos profesionales. Además de una estación de nutrición y hábitos saludables donde han podido cocinar unas barritas energéticas. En la estación de tenis han contado con un compañero de juego muy especial como es el capitán de la selección española de Copa Davis, Sergi Bruguera. También, con la visita del jugador de baloncesto del FCBarcelona Alex Abrines y de la ex nadadora de natación sincronizada Gemma Mengual, así como del exjugador del FCBarcelona Tente Sánchez.

Jornadas unificadas

La particularidad de estas terceras jornadas fue la convivencia de dos colegios diferentes, uno de educación especial, el ACIDH, y el otro ordinario, el Colegio Garbí Pere Vergés. El dato más diferencial e importante es que el alumnado con y sin discapacidad intelectual compartió grupo y practicó deporte de forma conjunta, dando un paso más hacia la integración total de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Alba Laudes, del Colegio Garbí, comentó que "todo el mundo en algún momento de su vida debería vivir una experiencia así. Compartir tiempo con personas con discapacidad y deporte es fundamental para que todos se sientan como nosotros, ya que es lo que más une a las personas". Y como complementa el profesor de educación física de la Escuela Garbí, Sergi Clos, con estas jornadas "lo que se consigue es romper tabúes y superar la barrera del desconocimiento". Por parte de ACIDH, el atleta Nicolai Arroyo, dijo que "ha sido una experiencia muy positiva, me gustó estar con otros colegios y conocer gente nueva".

Organización:

Associació Esportiva Nacho Juncosa: su objetivo es la promoción de la práctica deportiva y el fomento de buenos hábitos de vida para cualquier persona que quiera participar en una experiencia saludable vinculada al deporte. Una de las razones de su constitución es la inclusión de los colectivos más vulnerables (personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad intelectual y/o física, y personas en riesgo de exclusión social) en su programa de desarrollo de eventos y actividades como medio de integración social. También organiza el Torneo Internacional de Tenis Sub'16 Nacho Juncosa y el torneo internacional de tenis ITF Barcelona Sub-18.

Colaboración:

Special Olympics Catalunya: se trata de un agrupación deportiva, cuyo principal objetivo es el fomento de la práctica del deporte y otras actividades de ocio, por parte de las personas con discapacidad intelectual, como vía de desarrollo personal e integración social. Special Olympics trabaja para lograr los siguientes objetivos:

○ Fomentar la promoción del deporte, el ocio y la solidaridad entre las personas con discapacidad intelectual, como vía de desarrollo personal e integración social.

○ Mejorar las opiniones, actitudes y comportamientos sociales en relación con las personas con discapacidad intelectual.

○ Facilitar el intercambio de conocimientos e investigaciones en el campo de la actividad física adaptada.

○ Representación de Special Olympics Catalunya Olimpiadas Especiales Cataluña en ámbitos y organismos nacionales, estatales e internacionales.

