Tormo Franquicias consigue un total de 16 aperturas de la franquicia de ropa temática El Señor Miyagi Comunicae

jueves, 11 de noviembre de 2021, 10:04 h (CET) El concepto diferencial de moda de El Señor Miyagi ha sido una gran oportunidad de franquicia para los emprendedores El sector del retail ha sido uno de los grupos más afectados de la situación Covid, no obstante, marcas que estaban en constante innovación y desarrollo, con un producto diferencial, y que adaptaron su estructura empresarial a tiempo han sabido recomponerse de forma extraordinaria. En concreto, se destaca el modelo de franquicia como uno de los grandes favoritos para los emprendedores e inversores que buscaban una oportunidad de inversión o autoempleo, ya que el soporte de dichas franquicias en la gestión e implantación, y los acuerdos previos con proveedores que facilitan la reposición constante de tienda son un recurso accesible e interesante.

En este contexto, se encuentran marcas como El Señor Miyagi cuya oferta exclusiva de productos desde sus inicios en franquicia han sabido posicionarse y consolidarse, situándose en una posición prime en el ámbito empresarial y comercial. La marca está especializada en la venta de productos inspirados en iconos de la cultura popular, videojuegos, series y películas de éxito actual para crear diseños propios de alta calidad exclusivos sólo en sus establecimientos.

Desde la consultora responsable de expandir el Señor Miyagi, Tormo Franquicias Consulting, definen este concepto como una oportunidad de emprendimiento dentro del sector de moda por varios motivos:

Fabricación y diseño exclusivo , la central crea sus propios diseños manteniendo la calidad de la serigrafía y estampaciones, además de ser origen español , y no poder ser adquirida fuera de los centros autorizados.

, la central crea sus propios diseños manteniendo la calidad de la serigrafía y estampaciones, además de ser , y no poder ser adquirida fuera de los centros autorizados. Nuevos modelos cada 15 días con un producto no perecedero, no sujeto a temporadas que evitan rebajas agresivas que mermen el ingreso del establecimiento. Además del compromiso con el beneficio del franquiciado ya que, ante cualquier dificultad inesperada en la venta de los productos, ofrece la posibilidad de cambiarlo por otro. Por último, como dato a destacar la franquicia del Señor Miyagi está implantada en las principales ciudades de España: Madrid, Barcelona, Badajoz, Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Tarragona, Albacete, Jaén, Sevilla, Castellón, etc.

La enseña continua en plena expansión con unas condiciones de franquicia mejoradas para el futuro franquiciado centrado en la rentabilidad y escalabilidad de él, por ello, el stockaje propio del Señor Miyagi será únicamente en depósito, garantizando una relación win-win.

La perspectiva de final de año se torna positiva terminando un año de recuperación tras la situación de emergencia sanitaria incluso con resultados mejores de los esperados, aperturando varias franquicias en la zona de Cataluña, Andalucía y centro peninsular.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.