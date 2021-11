El 92% de usuarios incluiría el servicio de reparación de electrodomésticos en su seguro de Hogar

El último estudio de Allianz Partners destaca que el 97% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar su póliza, si eso significara que sus electrodomésticos están cubiertos ante una avería Los electrodomésticos son elementos de primera necesidad que facilitan las tareas cotidianas del hogar, pero requieren de mantenimiento y, con su uso frecuente, es habitual tener que hacer reparaciones para garantizar su correcto funcionamiento. Con el fin de determinar las preferencias del consumidor y saber qué conocimiento tienen los usuarios sobre los servicios de reparación, Allianz Partners ha realizado el estudio “Electrodomésticos en el Hogar: informe sobre el consumidor”, en el que analiza estas y otras cuestiones sobre las pólizas de hogar.

El estudio, en el que participaron personas con residencia habitual en España con un seguro de hogar contratado, pone en relieve la importancia que para los consumidores tiene el hecho de incluir el servicio de reparación en su seguro de hogar, así como el desconocimiento de muchos de los usuarios sobre los servicios de reparación, ya incluidos en su póliza.

Cambio de compañía: Al consultar a los encuestados si se mantienen con su compañía frente a las ofertas del mercado, un 35% afirma que se cambió de empresa de seguros en el último año.

La lavadora es el electrodoméstico que más se ha averiado: El 77% de los encuestados indica que al menos uno de sus electrodomésticos, se ha averiado en los tres últimos años. El más común ha sido la lavadora (44%), seguida del frigorífico (25%) y el lavavajillas (21%). Mientras que los menos comunes fueron los equipos de música (1,4%) y las consolas de videojuegos (2,9%).

Muchos de los encuestados se han hecho cargo de los gastos de reparación: De los encuestados que han tenido que reparar algún electrodoméstico, el 56% dice haberse hecho cargo de los gastos, mientras que el 31% ha sido cubierto parcialmente por su póliza, y solo un 14% ha disfrutado de la cobertura total de su seguro.

Existe un gran desconocimiento general sobre los servicios de la póliza de hogar: Hasta un 36% de los encuestados, que ya había experimentado alguna avería en sus electrodomésticos, no sabía si podría haber recurrido a su póliza de hogar actual parar repararlo.

Entre aquellos a los que no se les ha estropeado ningún electrodoméstico hasta la fecha, el 53% afirma no saber si el seguro de hogar puede cubrir la reparación.

Además, en el momento de la contratación del seguro de hogar, el 49% de los clientes no sabía que la póliza incluía la reparación de electrodomésticos en sus servicios.

El servicio de reparación es muy valorado: El 92% de los encuestados valora positivamente que su seguro incluya reparación de electrodomésticos entre sus servicios. Los aparatos en los que más valorarían tener una cobertura completa son el frigorífico y la lavadora (82%) o la caldera (76%).

Cambiar de póliza para incluir el servicio de reparación: Al consultarles si cambiarían su compañía de seguros actual por otra que ofrezca servicios para sus electrodomésticos, el 97% ve posible este cambio. Solo el 3% asegura que no se cambiaría y, que de hacerlo, no contratarían este servicio.

Dispuestos a aumentar el costo de la póliza si cubre las reparaciones: La mayoría de los encuestados estarían dispuestos a aceptar un aumento del costo de su póliza si esto significa que sus electrodomésticos están cubiertos ante una avería. El 15% estaría dispuesto a pagar hasta un 15% más, y el 38% hasta un 10% más por incluir el servicio de reparación de electrodomésticos en su póliza de hogar. El interés de los clientes es similar en todas las compañías, siendo este servicio uno de los más populares.

Las conclusiones de este estudio de Allianz Partners confirman el interés de los clientes por los servicios de reparación de electrodomésticos, aunque signifique incrementar el costo de su póliza de hogar. Por otro lado, los productos de extensión de garantías con coberturas por accidentes están diseñados especialmente para aparatos domésticos, siendo la respuesta más completa ante esta necesidad del consumidor de hoy.

Para conocer más sobre el estudio, visitar: https://www.allianz-partners.es/medios-y-prensa/nuestros-expertos/estudio-electrodomesticos-hogar.html

