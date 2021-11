Las floristerías se preparan para la campaña de Navidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 18:01 h (CET)

Las flores son un elemento decorativo que dota a todo espacio o evento de gran valor. Con ellas es posible llenar el ambiente de colores vivos y de perfumes agradables. Por todo ello, los ornamentos florales son clave en determinadas fechas del año especiales, como lo es la época de Navidad.

Regalar Flores es una floristería online que prepara su campaña de Navidad con la estética más exclusiva del sector. La tienda, con servicio de entrega en toda España y titulación certificada desde 2004, ofrece obsequios personalizados y arreglos florales con acabados profesionales y muy originales.

Tras el COVID-19, el envío de flores a domicilio supuso un símbolo de apoyo y vitalidad. Durante las navidades pasadas, las familias no pudieron reunirse a causa de la pandemia, pero este año será diferente y todos los seres queridos se podrán juntar con normalidad para celebrar estas festividades.

En este contexto, Regalar Flores brinda la opción a sus clientes de comprar flores frescas de calidad con motivos navideños. Para facilitar las opciones de compra, la empresa dispone de un pago de suscripción mensual que refiere una cantidad de flores a precios más económicos de lo regular, agradeciendo la fidelidad y constancia a sus clientes.

La tienda online Regalar Flores vende decoraciones florales para Navidad Las navidades son fechas para reunirse con la familia y los amigos y dar la bienvenida a un nuevo año. Contrariamente a lo que sucedió en 2020, este 2021 los españoles tendrán la posibilidad de vivir la Navidad al lado de los suyos y de recuperar los momentos de felicidad memorables propios de las épocas navideñas.

Regalar Flores ofrece un servicio integral y especializado para adornar todos los espacios domésticos durante las festividades próximas, recobrando la idea de vivir de nuevo las celebraciones de antaño armonizadas por el contacto social. Los arreglos florales navideños que ofrece la floristería se distinguen por incluir accesorios complementarios como obsequio para un ser querido.

En el catálogo de esta tienda se puede encontrar la tradicional flor de Pascua, packs con botellas de vino o champán, muérdago, ramos de flores acompañados de cajas de bombones de chocolate, pequeños árboles decorativos, etc.

Flores a domicilio con envíos a toda España Regalar Flores garantiza la calidad y frescura de todas sus flores y ofrece envíos a toda España, con entrega a domicilio gratis de lunes a viernes en toda la península, para pedidos de más de 20€.

Todas aquellas personas interesadas en decorar sus hogares para la época navideña, con flores frescas que adornen sus mesas, pueden acceder a la página web de esta tienda y consultar todas las opciones disponibles.

