Cómo obtener un préstamo al tener deudas pendientes según MiBilletera.info

miércoles, 10 de noviembre de 2021

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 16:40 h (CET) Los créditos en muchas ocasiones son difíciles de obtener porque las entidades que los otorgan suelen ser exigentes Sin embargo, hay maneras de conseguir préstamos estando en el clearing con deudas pendientes, solo se deben recurrir a las casas financieras adecuadas.

Desde hace algunos años existen otras opciones para solicitar un crédito, aparte de los bancos. Esas poseen condiciones flexibles y otorgan el dinero sin tantas complicaciones, pero es esencial escoger la más conveniente. En mibilletera es posible conocer otros detalles para tomar la mejor decisión.

¿Dónde solicitar un préstamo a pesar de estar en el Clearing en Uruguay?

En la actualidad hay varias entidades y cooperativas que ofrecen la facilidad de obtener un crédito de manera sencilla.

Son las que no toman tanto en cuenta el historial crediticio de los solicitantes. Por ello, aprueban la entrega del dinero requerido sin tantos obstáculos.

Sin embargo, para pedir un préstamo aun estando en los registros del Clearing como moroso, es necesario elegir la entidad correcta. Si es necesario conocer a cuáles se pueden recurrir, aquí están los principales registros:

Crédito Naranja.

ACAC.

Pronto.

Creditel.

Cash.

Anda. Las mencionadas son las entidades más conocidas por otorgar los créditos con mayor facilidad a quienes tienen deudas pendientes.

Requisitos para solicitar un préstamo

Las casas financieras que ofrecen créditos a quienes tienen deudas activas exigen ciertos requisitos para aprobar la entrega del dinero.

En su mayoría son fáciles de cumplir, ya que no son tan exigentes porque desean atraer a los clientes.

A pesar de que solicitan diversos documentos, casi todas las personas los tienen a la mano.

La razón de que piden algunos requisitos es porque solo otorgan préstamos a quienes puedan pagarlo. Por eso, suelen tener un perfil del solicitante adecuado.

Como cada una de las entidades tiene sus propias normativas, no existe una lista general con los requisitos. Sin embargo, hay algunos muy comunes y son los siguientes:

Tener más de 21 años de edad y menos de 71.

Fotocopia del documento de identificación en buen estado.

Ser trabajador en algún lugar o jubilado.

Recibo de un servicio público a su nombre.

Comprobante del sueldo actual. Ten presente que algunas tienen fijada una cantidad máxima de dinero para entregar a personas que aparezcan en el Clearing.

Aparte que, al solicitar préstamos en cooperativas es fundamental ser afiliado, por ser una regla dentro de estas entidades.

¿Es beneficioso recurrir a este tipo de entidades financieras?

Las entidades financieras que otorgan créditos estando en el Clearing ayudan a personas que necesitan dinero inmediato.

Por ello, resulta beneficioso su servicio de préstamo, debido a que satisface una necesidad que en la mayoría de los casos es urgente.

Sin embargo, la entrega de dinero en esas circunstancias incluye condiciones que se deben cumplir.

Entre las que suelen incluir están los plazos de pago y tasas de intereses, que por lo general poseen un porcentaje elevado.

Ante eso, lo ideal es analizar todas las condiciones que ofrece la entidad prestamista. De esta forma, es posible inclinarse por la más conveniente de acuerdo a su situación.

