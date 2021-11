El lanzamiento de la obra La Obsesión Prodigiosa, de Eddy Costa Mar, abrirá los ojos de sus lectores Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 16:36 h (CET)

El destacado escritor, guionista, director de escena, escenógrafo, musicólogo, compositor y arreglista, Eddy Costa Mar, ha lanzado su nueva obra literaria La Obsesión Prodigiosa. En este “thriller sarcástico”, como él mismo ha calificado, el autor desnuda de manera cruda un futuro poco optimista de un hipotético 2050.

En el nuevo escrito, el autor muestra su preocupación sobre los problemas que se ciernen sobre las futuras generaciones. Menciona la decadencia humanística y la desorientación de las masas, que ha llevado al poder a dirigentes que han promovido el saqueo político mundial. Todo desde la visión de sus 71 años de existencia.

¿De qué trata La Obsesión Prodigiosa? Albin Eduardo Mateos Richter tiene 36 años. Es un arreglista, músico, compositor y director de orientación neoclasicista. Padre de Alejandro, de apenas 7 años, debe enfrentar la dura travesía de una traición conyugal. El escenario se enmarca dentro de la peor de las debacles psicosociopolíticas inimaginables.

Es así como Albin debe enfrentarse a las manipulaciones legales de su expareja, en complicidad con jueces inescrupulosos, abogados y guardaespaldas descorazonados. El protagonista ha perdido no solo la guarda y custodia del niño, sino también todos sus bienes y en esas circunstancias debe emprender su lucha.

Pero Albin no estará solo en esta misión. Un reencuentro con dos amigos de la adolescencia (Ponce y Manué) y una antigua novia (Chistila Jones) se convierte en una bocanada de aire fresco. Para recomponerse deberá en primer lugar descifrar un secreto, que ha escondido su propio progenitor en la guitarra del emblemático ex-Beatle George Harrison.

Una obra entretenida e hilarante El tono sarcástico en el que se narra el hipotético futuro poco alentador permite que el lector se desternille de la risa durante la historia, mientras toma consciencia de la profundidad del mensaje. Basada en el guion cinematográfico Maravillosa obsesión, es una clara advertencia del rumbo hacia un futuro muy probable.

Con ironía, el autor describe desde la óptica del protagonista a una sociedad marcada por la miseria, la hambruna y la confrontación de clases sociales. Nada de este panorama es casual, todo ha sido promovido por los poderes de facto, llenos de intenciones maquiavélicas y maquinaciones rastreras. El conflicto de Albin busca reflejar para el lector el asedio, el arrinconamiento y la fortísima represión por parte del poder político imperante.

En medio de este tenebroso presente y para rescatar a su hijo, Albin no solo se levanta, sino que se fortalece ante las complicaciones. Tendrá que enfrentar sus miedos y descifrar sus interrogantes para encontrar su camino hacia la felicidad. Una obra que hace reflexionar sobre las similitudes que hay entre el músico que protagoniza la obra y el músico que la escribió.

