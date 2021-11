Cancelar deudas en Burgos con el asesoramiento de Marisa Feced y Feced Abogados, expertos en la Ley de Segunda Oportunidad

Son muchos los sectores empresariales y los particulares que se han visto gravemente afectados a nivel económico, algo que se materializa en forma de deudas, como consecuencia de la situación de pandemia provocada por el COVID-19.

Ante la incapacidad de pagar dichas cantidades, existe una solución: acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, siempre y cuando se cumplan unos requisitos básicos. Gracias a esta ley, hoy en día es posible cancelar deudas en Burgos de la mano del equipo de Feced Abogados, fundado por la reconocida abogada Marisa Feced.

Feced Abogados se constituyó en el año 2003 como un despacho jurídico especializado en Derecho Concursal, para posteriormente ampliar sus servicios jurídicos para ofrecer soluciones en el ámbito de la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Cuáles son los requisitos para cancelar deudas en Burgos? Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario que el demandante cumpla una serie de requisitos. La falta de recursos económicos para hacer frente a una deuda no mayor a 5 millones de euros, dar muestra de buena fe, no tener antecedentes por delitos económicos, sociales o patrimoniales y buscar un acuerdo de pago son algunos de los criterios que deberá cumplir la persona. Además, el solicitante no puede haber acudido a la misma ley 10 años antes y no puede haber rechazado una oferta de trabajo en los últimos 4 años. Si la persona cumple dichos requisitos, será el juez quien decida finalmente si la persona puede ser exonerada o no de la deuda contraída.

¿A quién acudir para cancelar deudas en Burgos? Aquellas personas que hayan contraído una deuda y que estén interesados en saber si cumplen con los requisitos demandados para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y cuál es la manera en la que deben proceder a partir de ese momento, pueden ponerse en contacto con Feced Abogados. El equipo de este despacho se ocupará de manera individual y personalizada de cada cliente, invirtiendo los mayores esfuerzos y aptitudes para brindar al cliente la mejor solución posible. El asesoramiento de Feced Abogados permitirá al cliente vivir un proceso como este con mayor seguridad y tranquilidad.

Para contactar con el equipo de abogados, se puede hacer mediante el formulario disponible en su página web, acudiendo de manera presencial a su sede ubicada en C/Castelló, 36, 28001, Madrid, mediante sus números telefónicos o enviando un correo electrónico a la dirección mfeced@fecedabogados.com.