Worten recupera la expansión en España de la mano de Worten Canarias

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 14:11 h (CET) Worten se consolida en Canarias y abre una tienda más en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, en la actualidad, la compañía tiene repartidas un total de 16 tiendas por todo el archipiélago Worten Canarias, joint Venture entre Sonae (propietaria de la insignia Worten) y Grupo Número 1, abrirá su tienda número 16 el próximo 12 de noviembre de 2021 en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, concretamente en el centro comercial La Magalona, consolidándose en el norte de la isla y que vendrá a cubrir las necesidades en informática, electrodomésticos, telefonía, etc. de toda la isla baja.

La presente apertura que supone la primera del desarrollo expansivo de Worten en España después de la pandemia y el cierre de sus tiendas físicas en territorio peninsular (Worten sigue desarrollando su actividad comercial en España peninsular con su site worten.es), es fruto del impulso de los accionistas con la ambición de seguir construyendo una empresa de ámbito y presencia regional.

Worten en Canarias continúa siendo una empresa con un amplio recorrido y de reconocido prestigio, acercando a la sociedad la tecnología al mejor precio y ofreciendo un asesoramiento y servicios personalizados y especializados en sus, ahora, 16 tiendas físicas que se unen a su tienda online (canarias.worten.es), llevando a la práctica su visón de negocio omnicanal, dónde el cliente elige la mejor forma de acercarse a la oferta, a través de todos sus canales: tiendas físicas, web, teléfono, whatsapp, etc. En palabras de su director general Carlos Rodríguez: “Con esta nueva apertura queremos materializar nuestra misión de ser una empresa digital, con tiendas físicas y un toque humano”.

Y para celebrar esta esperada apertura, contaran con su ya reconocido evento “5 por 50” que consiste en que los primeros 50 asistentes se les cambiarán un billete de 5 euros por una tarjeta regalo de 50 euros para canjear en la tienda el mismo día de la apertura.

Después de 10 años en el archipiélago, Worten manifiesta que sigue apostando por las islas con esta nueva apertura y con la mirada siempre puesta en la sociedad canaria, con una responsabilidad social corporativa férrea cómo puso de manifiesto a la hora de la donación de electrodomésticos de primera necesidad para los damnificados de la catástrofe del volcán en La Palma de la mano de los ayuntamientos afectados, estando siempre en la vanguardia a la hora de implicarse en las necesidades del pueblo canario.

