Las Clínicas Dr. Pelo brindan tratamientos de micropigmentación con efecto de redensificación

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 15:51 h (CET)

El tratamiento ideal para combatir los efectos estéticos que deja la calvicie o las cicatrices es la aplicación de la micropigmentación con efecto redensificación. La especialidad es poco invasiva y trabaja la capa superficial del cuero cabelludo, con el objetivo de simular una mayor densidad de pelo.

Asimismo, dependiendo de la calidad de la piel del paciente, su efecto puede durar de dos a tres años, si la realiza un profesional como los de las Clínicas Dr. Pelo. Estas fueron fundadas hace 10 años por el doctor J. L. Afonso Júnior, especialista y pionero en el área de la medicina capilar, garantizando las tecnologías y tratamientos más avanzados.

Aspectos a considerar antes de realizarse el tratamiento de micropigmentación La micropigmentación se realiza con un equipo de alta tecnología que se conoce con el nombre de dermógrafo, el cual se ocupa de implantar pigmentos minúsculos de color. Este consta de una aguja con una punta, que sirve para diseñar los pelos y otras agujas con tres o cinco puntas, para crear el efecto de redensificación. Además, es un procedimiento que en tan solo dos o tres sesiones de dos horas logra un cambio radical en zonas con poca densidad de cabello.

El paciente que se quiera someter a un tratamiento de micropigmentación debe llevar a cabo varios procedimientos previos, que garanticen el éxito de la intervención. En primer lugar, los especialistas tienen que tomar datos del perfil del paciente como la edad, el tipo de piel y sus alergias. Esto último es importante porque hay que asegurar que su cuerpo tolera los pigmentos que se van a usar.

Asimismo, otros dos aspectos muy importantes que se tendrán en cuenta son la estructura ósea y las preferencias estéticas del individuo.

Resultados de calidad e inmediatos Para que la asimilación del tratamiento sea progresiva, las sesiones de micropigmentación deben realizarse con un intervalo de cuatro semanas. Por esta razón, dependiendo de la cantidad de intervenciones que se requieran, un procedimiento completo puede extenderse de tres a cuatro meses.

Después del tratamiento completo, los efectos a nivel estético son inmediatos y no se requiere hospitalización ni tiempo de recuperación, ya que se utiliza anestesia local. Esto es válido incluso para el procedimiento de redensificación, que requiere la implantación del pigmento en la piel para camuflar las zonas sin cabello.

Tanto en el caso de hombres como en el de las mujeres, el especialista en micropigmentación acompañará durante todo el proceso al paciente, para asesorarle profesionalmente. Además, siempre se realizará una prueba de diseño que deberá ser aprobada por el individuo. Este test incluye la definición del color, las mezclas de tonos y el look final deseado.

Las Clínicas Dr. Pelo preparan todos los procedimientos para procurar que sean procesos cómodos, indoloros y que cumplan con los objetivos y las expectativas de los pacientes.

