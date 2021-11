K´Foam Store presenta sus novedades en la Feria del Caravan Salon de Düsseldorf 2021 Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 13:48 h (CET) El mundo del caravaning europeo se citó recientemente en Düsseldorf para congregar a los principales fabricantes del sector en la feria del Caravan Salon. K’Foam Store participó en la feria presentando sus principales novedades para el mundo del caravaning y el camper Del 28 de agosto al 5 de septiembre de 2021, tuvo lugar una de las ferias más importantes del mundo del Caravaning, en la ciudad alemana de Düsseldorf, donde se congregaron las principales empresas del sector, exponiendo sus últimas novedades.

A pesar de las grandes restricciones del país, debido al COVID-19, en Messe Düsseldorf y Caravan Salon, quedó demostrada la posibilidad de celebrar una feria comercial segura para todos los participantes y visitantes del evento, ejecutando un plan perfecto de higiene y medidas de seguridad.

El año pasado se alcanzaron unas excelentes cifras de participación, con 107.000 visitas. Este año, la feria más importante del sector del Caravaning ha duplicado la cifra de asistentes, alcanzándose las 200.000 visitas durante los 10 días que duró evento.

K´Foam Store participó por segundo año consecutivo en el Caravan Salon, presentado su nueva innovadora gama de productos para el descanso camper. En esta edición los visitantes estuvieron muy expectantes e interesados en las grandes novedades de esta empresa Sevillana, fabricante y comercializador de colchones a medida en toda Europa.

K´Foam Store ha conseguido posicionarse en el mercado del caravaning como uno de los fabricantes de referencia. En los últimos años viene creciendo de manera estable, ampliando su fábrica con nuevas instalaciones de 5000 metros cuadrados y aumentando su producción anual en un 40% respecto al año 2020, gracias la exitosa expansión internacional que está llevando a cabo.

Innovación en el sector del descanso

El continuo trabajo de innovación y desarrollo de K´Foam Store le ha permitido ampliar su catálogo de productos, introduciendo importantes novedades al sector.

La presentación de Breathair ©, un nuevo producto ideal para el descanso, tuvo un gran recibimiento en la feria, tanto por empresas como por visitantes particulares. Del mismo modo, también se mostró en la exposición los nuevos modelos de fundas para asientos, colchones a medida y asientos Komfort.

Breathair © como gran sucesor de la espuma convencional

Breathair ©, el producto estrella con el que K´Foam Store ha revolucionado el mundo del descanso, tuvo una gran acogida entre los visitantes del Caravan Salon. Se trata de un producto que soluciona los principales problemas de los colchones de las autocaravanas, caravanas y campers: la condensación, la suciedad y la higiene.

Debido a los grandes diferenciales y cambios de temperatura entre el exterior y el interior del vehículo, se produce humedades en el habitáculo, lo que repercute principalmente en el colchón. Otro de los problemas más habituales es la suciedad y la higiene, ya que la gomaespuma no se puede lavar, además de existir la posibilidad de que se concentren ácaros en su núcleo.

Gracias al Breathair © se consigue evitar toda esa clase de problemas, ya que está compuesto por una nueva e innovadora estructura con unas cualidades únicas; como la capacidad de resistir la humedad y el agua. Su interior se compone por un 90% de aire lo que lo convierte en un material extremadamente transpirable ofreciendo una mayor ligereza.

Sus principales propiedades son la elasticidad y durabilidad ofreciendo a la hora del descanso una sensación muy similar a la espuma tradicional, pero siendo mucho más resistente a lo largo del tiempo.

Se trata de un material 100% lavable ofreciendo unas de las mayores ventajas en el mundo del colchón, ya que con ello se consigue desinfectar el núcleo. Debido a su estructura de filamentos, en forma de espiral, se asegura que no se produzca polvo de fibras, evitando la propagación de ácaros. Al ser un material impermeable, también ofrece tiempos de secado muy rápidos.

Otra de sus características más apreciada por los usuarios, es la capacidad de mantener la temperatura en su interior, siendo cálido en invierno y fresco en verano. Asimismo, previene de ulceras, ya que distribuye el peso de forma uniforme.

Al estar fabricado con un elastómero termoplástico especial a base de poliéster (Pelprene ©) es totalmente reciclable con lo que contribuye al reciclado de los materiales y es respetable con el medio ambiente.

