Con homespot ahora es posible trabajar en cualquier lugar con Internet de alta velocidad

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 13:31 h (CET) Esdomo Telecom ofrece Internet ultrarrápido para los usuarios que viajan con frecuencia y tienen deficiencias en la cobertura. Para utilizar homespot móvil sólo es necesario disponer de red 4G Los viajes de negocios han sido uno de los subsectores del turismo más afectados por la crisis económica generada por el coronavirus. Aun así, se estima que los desplazamientos por motivos de negocios se reanuden de forma gradual a medio-largo plazo. La gran diferencia es que ahora este tipo de trayectos van a ser más responsables, sostenibles y seguros y van a estar marcados por las nuevas tecnologías, según datos de SAP Concur. Por eso, una conexión a internet inalámbrica y de calidad para poder desempeñar parte del trabajo y estar siempre conectados durante el viaje, se vuelve todavía más imprescindible.

Para dar respuesta a estas necesidades laborales, Esdomo Telecom, empresa española de telecomunicaciones, ha creado homespot, un innovador dispositivo que proporciona Internet portátil de alta velocidad y que supone una alternativa a la fibra óptica para todo el territorio nacional. Se trata de un dispositivo portátil que basa su funcionamiento en la tecnología de redes móviles 4G, por lo que no necesita cableado ni instalación.

Internet, más que una herramienta de trabajo

Lo más importante para un viajero de negocios es poder realizar sus tareas diarias y que los clientes no se sientan desatendidos, de ahí que el uso de Internet se convierta en una herramienta fundamental para poder desempeñar gran parte del trabajo desde la distancia.

Dentro de las opciones que ofrece Esdomo, homespot móvil es la más adecuada para estas necesidades. Para utilizar este servicio, es necesario disponer de un router MIFI, totalmente portátil y de bolsillo, lo que le otorga al usuario una movilidad absoluta en la navegación de alta velocidad que le acompañará en todo momento.

Por todo esto, homespot móvil es una solución de gran valor para todos aquellos que viajan constantemente y tienen deficiencias en la cobertura, para los que les gusta aprovechar el tiempo en sus trayectos diarios o bien para los que quieren navegar por Internet independientemente del lugar. Esdomo Telecom ofrece así Internet ultrarrápido con una solución fácil e inmediata para cualquier parte del territorio nacional que tenga cobertura, sin gastar la batería del smartphone ni recurrir a conexiones de WiFi gratuitas en restaurantes, hoteles o aeropuertos, etc. protegiendo, además, la seguridad y privacidad del usuario.

