Immobel, uno de los principales promotores inmobiliarios de Europa, desembarca en España Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 12:44 h (CET) El Four Seasons Marbella Resort será el primer proyecto desarrollado en España por la cotizada belga. La reciente aprobación del plan parcial constituye un gran hito para el desarrollo del complejo hotelero y residencial de ultra lujo Tras el anuncio realizado la semana pasada por el Ayuntamiento de Marbella, la tramitación urbanística necesaria para la construcción del Four Seasons Marbella Resort ha dado un paso decisivo. La aprobación del Plan Parcial del sector de «El Pinar» es hito muy relevante que activará la presentación de diseños y proyectos para la obtención de las preceptivas licencias.

El proyecto supondrá una inversión de 740 millones de euros y será desarrollado conjuntamente por el Grupo Immobel y por Fort Partners, un promotor inmobiliario y hotelero privado con sede en Miami.

El Marbella Resort es uno de los proyectos inmobiliarios más esperados en España. Gozará de una ubicación privilegiada, en primera línea de playa y a pocos minutos del centro de Marbella. Contará con un gran hotel de lujo gestionado por Four Seasons Hotels & Resorts, posiblemente el mejor operador hotelero del mundo; dos clubes de playa, un village de restaurantes y un desarrollo residencial que incluirá villas, apartamentos, adosados y residencias privadas (comercializadas con la marca Four Seasons Branded Residences).

Richard Meier, arquitecto galardonado con el Premio Pritzker y autor de edificios emblemáticos como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Getty Center de Los Ángeles, será el responsable de supervisar el diseño conceptual y la arquitectura del proyecto. Los diseñadores de interiores Tara Bernard y Martin Brudnizki se ocuparán del hotel y los clubes de playa.

El complejo se construirá con las más altas especificaciones y será pionero en sostenibilidad y en la correcta optimización de la energía y el agua. Los terrenos contarán con amplias zonas verdes diseñadas por el renombrado arquitecto paisajista Patrice Marchal, además de amplias instalaciones para diversas actividades deportivas.

Se espera que la obra se inicie en 2023 y que las primeras unidades residenciales se entreguen en 2025. Será el primer proyecto de Immobel en España a través de su filial Immobel Spain y forma parte de la estrategia del grupo para ampliar sus actividades internacionales en diferentes clases de activos.

