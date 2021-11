El ayuno intermitente está aconsejado, con un aporte extra de minerales en el organismo Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:52 h (CET) Para un ayuno intermitente saludable se precisa de un aporte extra de minerales en el organismo, como pueden ser los complementos alimenticios a partir de agua de mar. Quinton recomienda el ayuno intermitente, no como una dieta en sí misma, sino como un protocolo de alimentación adaptable a cualquier tipo de dieta saludable, pero con el asesoramiento de especialistas en nutrición y metabolismo si se presentan dudas sobre cómo llevarlo a cabo Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar micro filtrada en frío, recomiendael ayuno intermitente, lo que implica alargar el periodo que transcurre sin ingesta de alimentos, para así activar las rutas metabólicas que mejoran el organismo. Destacando que el ayuno debe entenderse no como una dieta en sí misma, sino como un protocolo de alimentación adaptable a cualquier tipo de dieta saludable.

Estas rutas potencian la resistencia al estrés metabólico y oxidativo y también ayudan a la reparación celular. Así mismo, para un ayuno intermitente saludable se precisa de un aporte extra de minerales en el organismo, como los complementos alimenticios a partir de agua de mar, soluciones en las que Quinton Biotech Labs son especialistas desde hace más de 25 años.

Aporte extra de electrolitos y micronutrientes

El agua marina posee una composición mineral muy similar al plasma sanguíneo, por lo que cuenta con todos los minerales y oligoelementos que el cuerpo necesita para estar en óptimas condiciones físicas. Según últimas publicaciones científicas como las extraídas del England British Medical Journal, el ayuno intermitente no restringe alimentos o aporte calórico, pero consigue que aumenten los niveles de energía en el cuerpo y prolongar la vida. Por su parte, los expertos señalan que, de continuar con los actuales hábitos alimenticios, abocados a la obesidad, en 30 años la sociedad padecerá enfermedades graves asociadas a la al sobrepeso patológico y al estilo de vida, como es el caso de la diabetes tipo II, enfermedad adquirida y con un gran componente epigenético, según este diario médico, padecerá un 95% de la población.

‘Ayunar para sanar ‘

Las evidenciasdisponibles ponen de relevancia que el ayuno produce una respuesta metabólica adaptativa cuyo objetivo es restaurar la homeostasis y la correspondiente mejora de los mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios. En palabras del psico neuroinmunólogo Carlos Pérez Fundador de Regenera, coautor del libro “El ayuno Intermitente", ‘’durante los períodos de ayuno, sobre todo en los más largos, cobra vital importancia la hidratación con un correcto aporte de sales minerales’’. En este sentido, Quinton recomienda los suplementos alimenticios minerales, como los disponibles en Quinton Medical, innovadora gama de productos sanitarios y complementos alimenticios que tienen como objetivo principal abordar la salud de forma integral. Es el caso de las ampollas de Plasma de Quinton, concebidas a partir de agua de mar isotónica 100% natural con una concentración de sales marinas de 9 g/l, que garantizan ese aporte extra de mineralización para una correcta hidratación.

Se recomienda tomar 2 ampollas de Plasma de Quinton durante el periodo de ayuno (solo líquidos). Por ejemplo, si vas a hacer el almuerzo-comida a las 13:00pm, toma durante la mañana 2 ampollas de Plasma de Quinton.

Beneficios principales del ayuno intermitente

En periodos de ayuno, debido a la depleción de glucógeno, se orina con mayor frecuencia, circunstancia que provoca la pérdida de líquidos y por tanto de minerales. Si no se introducen electrolitos y micronutrientes bebiendo agua rica en minerales, los efectos secundarios pueden ir desde la apatía, a los calambres pasando por migrañas puntuales. El ayuno intermitente, además, presenta otros beneficios como la quema natural de grasas excedentes, la mejora de la capacidad de atención, o la autofagia. Asimismo, se aumentan los factores neutróficos (imprescindibles para conservar la memoria). Mejora las funciones cerebrales y la eficiencia de las conexiones neuronales y contribuye a que el organismo produzca mayores niveles de hormona del crecimiento (esencial para la reparación y regeneración de tejidos). Además, se disminuyen los niveles de colesterol LDL y triglicéridos.

Quinton recomienda el asesoramiento de especialistas en nutrición y metabolismo si se presentan dudas sobre cómo llevar a cabo el ayuno intermitente. Además, se advierte de que, a pesar de que los seres humanos estén evolutivamente adaptados, puede tener algunos inconvenientes o efectos adversos al principio, como sensación de hambre, irritabilidad o disminución de la concentración. Asimismo, existen algunas situaciones o personas para las que practicarlo está contra indicado, como en embarazadas, niños (por estar en edad de crecimiento) o en personas con trastornos alimenticios, por lo que siempre es recomendable contar con asesoramiento profesional.

