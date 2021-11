Pulseras de actividad y pilas recargables: los nuevos productos tecnológicos, según pulseraactividad.com.es Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:16 h (CET) Los avances tecnológicos ya no son una sorpresa para nadie; desde hace varios años cambiaron la manera en que se controla el mundo y diferentes sectores de la sociedad cotidiana. El ejemplo más claro puede observarse con las nuevas pulseras de actividad que permiten obtener información detallada de la salud física mientras se realiza algún deporte o ejercicio físico Hasta el momento, pueden encontrarse con diferentes diseños, modelos, colores y formas. En el portal online www.pulseraactividad.com.es muestran las mejores pulseras de actividad con la mejor relación calidad-precio.

Las pilas recargables y las pulseras de actividad continúan causando gran sensación

Ambas opciones facilitan la vida de cualquier usuario; en el caso de las pilas recargables es posible considerarlas un ahorro seguro. Por supuesto, poseen un precio más elevado que las convencionales, aunque su vida útil es más prolongada. Se pueden encontrar observarse las diferentes opciones de pilas recargables en https://www.pilas.com.es/.

Una de las más llamativas hasta el momento es la pila 18650; tiene mayor tamaño que las convencionales. Se encuentra fabricada por iones de litio, por lo que ofrece una capacidad entre 1800 mAh y 3600 mAh con 3.7 voltios.

Sin embargo, son pilas con un gran contenido de energía, así que debe manejarse y transportarse con mucho cuidado para evitar accidentes. Son perfectas para algunas linternas, luces de bicicletas, radios portátiles o coches teledirigidos. Al evaluarlas tienen un amplio parecido con las pilas comunes AA o AAA convencionales.

Las pulseras de actividad no se quedan atrás en las tendencias de nuevas tecnologías

Por otro lado, el uso de pulseras que puedan registrar la actividad física realizada cada día es mayor. Dicho invento funciona a partir de sensores que supervisan los movimientos. Por lo general, pueden conectarse y sincronizarse con teléfonos móviles u ordenadores para registrar toda la actividad.

Algunas de las funciones que pueden disfrutarse con las pulseras es que registrarán el número de pasos dados, las horas de sueño, la temperatura corporal, los niveles de transpiración y la frecuencia cardiaca. Por este motivo, han sido la compra por excelencia de aquellos que dedican parte de su vida al entrenamiento físico.

Sin embargo, pueden incluirse o no diferentes sensores adicionales. Algunos de los más comunes son los siguientes que se van a destacar a continuación:

- El monitor de ritmo cardiaco que registrará el pulso del usuario mientras tenga el reloj en su muñeca.

- El giroscopio que puede detectar si el portador se encuentra de pie, reclinado, andando en bicicleta, sentado, o en cualquier otra posición.

- Un GPS para seguir de cerca la ubicación.

- Magnetómetro para determinar con exactitud la dirección hacia dónde va la persona y localizar ciertos movimientos determinados.

- Barómetro que permite conocer la altitud: puede registrar la cantidad de escalones que sube una persona durante el día.

Finalmente, ambas innovaciones tecnológicas se encuentran destinadas a mejorar la vida cotidiana de cualquier usuario y ser una opción de ahorro que sustituya a las técnicas convencionales con su mismo fin.

