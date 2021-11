Complementos que no pueden faltar en el armario de un hombre, según topcinturones.com y gafasdesol.com.es Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:05 h (CET) A pesar de que, tradicionalmente, los hombres no necesitan de tantos complementos a la hora de vestirse, existen algunos que deben permanecer en sus armarios. Más allá de ser accesorios de cualquier vestimenta, ayudan a generar confort Por ejemplo, los cinturones son indispensables para mantener bien ajustados los pantalones. En www.topcinturones.com.es ofrecen una gran variedad con la mejor relación calidad/precio. Pero, estos no son los únicos accesorios que se necesitarán. A continuación, se explican algunos y por qué no pueden faltar.

Accesorios imprescindibles en el armario de un hombre

Ahora bien, opciones como las gafas de sol son parte de lo indispensable, mayormente para aquellos amantes a practicar deportes al aire libre y no desean que el resplandor del sol sea un inconveniente. Para ello, en https://www.gafasdesol.com.es/ tienen una excelente comparativa con las mejores gafas de sol disponibles hasta el momento en el mercado.

Los cinturones

Lo recomendable es que exista más de un cinturón en el armario, teniendo cada uno diferentes acabados, colores y modelos. De esta manera, puede haber uno para cada ocasión, pero el usuario debe asegurarse que proporcionen comodidad y seguridad.

Indudablemente, los diseñados en cuero ofrecen mayor elegancia y son ideales para hombres que suelen utilizar trajes y ropa glamurosa. Además, aportan mayor durabilidad y resistencia al paso de los años.

Por otro lado, debe prestarse mayor atención a la hebilla, pues no deben ser más grandes que la palma de la mano. En esos casos pueden ser incómodos y estropear el estilo.

Bolsos o riñoneras

Ha quedado en el olvido la creencia de que los hombres no utilizan bolsos diariamente, de lo contrario no tendrían como transportar sus pertenencias. En este sentido, existen diferentes modelos de bolsos y riñoneras en el mercado, ya sean deportivos, casuales o elegantes. Lo mejor es tener uno para cada ocasión.

Gafas de sol

Las gafas, más allá de un accesorio más, son totalmente necesarias tanto para conducir como para realizar deportes durante el día, es necesario tenerlas para evitar que los rayos del sol molesten.

Estos accesorios también se diseñan en diferentes modelos y formas y de acuerdo al que utilice el portador puede conocerse un poco de su personalidad. No obstante, es indispensable tener mayor cuidado en la calidad de las gafas que se compren, ya que unos malos cristales pueden afectar negativamente la visión.

El reloj no puede faltar

No cabe duda de que el reloj es una pieza clave en el armario de cualquier hombre. Incluso es recomendable tener más de uno, así es posible poder combinarlos con la ropa y vestimenta según cada circunstancia. Además de aportar gran elegancia, son el mejor aliado de los hombres en la actualidad.

Finalmente, es necesario medir que la pieza no sea más grande que la muñeca, ya que podría generar incomodidad y restar elegancia al portador. Lo mejor es elegir modelos sencillos, pero que sean de una buena calidad para que tengan una larga vida útil.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.