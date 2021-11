McIntosh, Sonus faber y Six Senses Ibiza presentan sus experiencias musicales exclusivas Live Cave

McIntosh Laboratory, Inc. y Sonus faber están encantados de anunciar el debut de las experiencias Live Cave en Six Senses Ibiza Los espacios únicos en los que se desarrollará este evento, Reception, Cave Royal, Cave Suite 906 y Live Cave, están equipados con una impresionante gama de productos de McIntosh y Sonus faber para así poder ofrecer una experiencia sonora incomparable en Ibiza, es decir, un lugar que ha ayudado a evadirse desde hace tiempo tanto a los mejores artistas del mundo como a los grandes amantes de la música.

"Los sistemas de audio de McIntosh y Sonus faber son la primera opción de productores de música, músicos y fans desde hace décadas", según ha afirmado Charlie Randall, codirector ejecutivo de McIntosh Group, la empresa matriz de McIntosh y Sonus faber. Asimismo, comenta lo siguiente: "Trabajar conjuntamente con Six Senses Ibiza para llevar una experiencia única a una ciudad tan influyente y conocida por la música en directo era una decisión lógica. Esperamos continuar expandiendo las ubicaciones en las que los amantes de la música podrán probar productos de McIntosh y Sonus faber, empezando por las increíbles Six Senses Ibiza Caves".

Los productos de McIntosh y Sonus faber se usarán para equipar tres espacios únicos del complejo hotelero: Cave Royal, Cave Suite 906 y Live Cave.

- Cave Royale, con un piano de cola y dotada de un amplio espacio interior y exterior, así como de un bar, es la cueva para fiestas definitiva. Este espacio, que da sentido al espíritu libre característico y al ambiente de festival de Ibiza de este complejo hotelero, ofrece un sistema de sonido envidiable que incluye el altavoz Sonus faber Il Cremonese, el amplificador McIntosh MC462, el preamplificador McIntosh C53 y el plato giratorio de precisión McIntosh MT10.

- Cave Suite 906 sirve de evasión a un lugar fuera de lo común. Construido en un acantilado, este espacio cuenta con una enorme terraza que nos conduce al borde del agua, con una magnífica vista del mar y una experiencia auditiva transportable gracias al altavoz Sonus faber Amati Tradition y al amplificador integrado McIntosh MA8900.

- Live Cave alberga espectáculos en directo, eventos y sesiones de artistas emergentes, así como una amplia colección de vinilos. Con su envidiable ubicación, este espacio es el lugar definitivo para ver la vida pasar mientras se disfruta de las vistas sobre las brillantes aguas de la bahía de Xarraca. Este se llena de vida por la noche gracias a un impresionante calendario de espectáculos en directo, eventos y sesiones de artistas emergentes que representan las culturas de todo el mundo. Como nuevo latido de Ibiza, une el paisaje y los ritmos naturales utilizando equipos de última calidad de McIntosh.

Según ha afirmado el director musical de Six Senses Ibiza, Shivas Howard-Brown: "La unión entre Six Senses Ibiza, Mcintosh y Sonus faber no podría ser más sinérgica, ya que las tres marcas luchan para obtener la mejor experiencia posible desde una perspectiva audiovisual". Además, añadió lo siguiente: "Desde la cabina del DJ hasta las exclusivas Beach Cave Suites, cuentan con la instalación de los mejores productos de Mcintosh y Sonus faber que permite a Six Senses Ibiza proporcionar la experiencia sonora más envolvente y atractiva, que se suma al enfoque regenerativo de todas las experiencias que se ofrecen en Six Senses".

Mientras que Cave Royale y Cave Suite 906 están disponibles actualmente para realizar reservas, Live Cave comenzará su programa de espectáculos en directo, eventos y sesiones de artistas emergentes en el verano de 2022.