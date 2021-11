Se presenta el primer informe en España de las enfermedades que amenazan al turismo pospandemia Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 09:24 h (CET) El estudio, que analiza la situación global, ha sido elaborado por la prestigiosa Fundación iO e IATI Seguros. El trabajo refleja la situación de enfermedades que podrían tener un alto impacto en viajeros después del Covid-19 Este martes se ha presentado el primer informe de las enfermedades que amenazan al turismo pospandemia. El estudio científico, titulado “10 enfermedades a tener en cuenta en el turismo pospandemia” es un proyecto conjunto de la Fundación iO, una de las más prestigiosas organizaciones científicas especializadas en salud y viajes del mundo, y la empresa IATI Seguros.

La iniciativa, pionera en nuestro país, y que se ha presentado en el marco del I Encuentro Iberoamericano sobre Viajes, Comunicación y Turismo celebrado en Alcañiz (Teruel), nace de la voluntad de generar un documento de referencia en el sector para analizar los retos globales a los que se enfrenta el viajero tras la pandemia. El informe, que analiza los datos gracias a un innovador sistema global de inteligencia aplicada, se centra en las 10 enfermedades más relevantes para los viajeros. Además, el estudio se completa con una serie de consejos sobre prevención de dichas amenazas.

Durante estos meses han sucedido otras muchas cosas a nivel de enfermedades que no han tenido la visibilidad o el impacto del SARS-CoV2. Enfermedades como la malaria o el dengue, que en muchos casos estaban controladas, han sufrido un repunte en algunas zonas del planeta como consecuencia de múltiples factores derivados de la pandemia. Si se tuviera que hacer un gráfico de las enfermedades pospandemia más de un 73% lo representan las enfermedades transmitidas por mosquitos (malaria, dengue, zika, chikun-gunya o fiebre del Nilo Occidental). Muy de lejos, sobre el 15%, lo marcan enfermedades transmitidas por alimentos consumidos (hepatitis A, fiebre tifoidea o cólera, etc.) El 8% representa a enfermedades transmitidas por animales (rabia). Y el 4% restante, por enfermedades transmitidas por garrapatas.

Otra de las conclusiones del informe que más afectan es que la debilidad de los sistemas sanitarios tras las consecuencias de la pandemia y los efectos del calentamiento global traerán la posibilidad de que surjan infecciones en países con índice de desarrollo más alto, fuera de las zonas endémicas habituales, incluidos en países europeos.

Manuel Linares, presidente de la Fundación iO, médico y microbiólogo clínico, explica la importancia de este proyecto. Para él, es necesario subrayar que no solo existe el COVID-19 a la hora de viajar a otros países tras la crisis sanitaria global que se está viviendo. Por su parte, Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, la empresa que ha impulsado este trabajo, añade que “la seguridad y la prevención para el viajero será fundamental en los nuevos viajes pospandemia. Por eso hemos apostado por este informe. Tenemos claro que la información de rigor en temas de salud es imprescindible”.

Es posible consultar al completo el Informe “10 enfermedades a tener en cuenta en el turismo pospandemia” en este enlace: https://www.iatiseguros.com/wp-content/uploads/2021/11/Informe-IATI-Fundacion-iO_web_compressed.pdf.

