Moddo-Avelon desarrolla la tienda ‘phygital’ del Pabellón de España en Expo Dubái

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 08:32 h (CET) La tecnología integradora y omnicanal de Moddo-Avelon conecta de nuevo las marcas españolas en La Tienda del Pabellón de España y en su marketplace durante Expo Dubái. Moddo-Avelon ha sido elegido partner tecnológico estratégico para la creación de La Tienda: Brands of Spain Shop, el espacio comercial del Pabellón de España en Expo Dubái 2020. El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) gestionará con el apoyo de Moddo-Avelon y del socio local Al Ghurair Investment, esta tienda phygital Moddo-Avelon ha sido elegido partner tecnológico para el desarrollo de La Tienda: Brands of Spain Shop, espacio comercial del Pabellón de España, que contará con más de 20 marcas nacionales y donde se podrá disfrutar una experiencia de compra única e innovadora.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) gestionará este espacio concebido como una prolongación de la experiencia del visitante al Pabellón, permitiéndole conocer y comprar algunas de las marcas españolas más relevantes. La Tienda estará dividida en dos espacios, uno dedicado a la gastronomía y otro a las marcas de moda y complementos.

El FMRE cuenta con el apoyo estratégico de Moddo-Avelon como partner tecnológico con gran experiencia en el mundo del retail, así como con un socio local, Al Ghurair Investment, un conglomerado familiar líder en Emiratos Árabes, con más de 28.000 empleados y negocios en diferentes sectores.

Moddo-Avelon ha desarrollado la tecnología del punto de venta, el RMS y el e-commerce de la tienda www.brandsofspainshop.com, creando una experiencia de compra única para la tienda física del pabellón. Su herramienta propia de venta y pago móvil APOLO permite a la fuerza de ventas disponer en tiempo real del catálogo de la tienda y almacenes, atendiendo a los clientes sin separarse de ellos. De esta manera los clientes realizan el pago en el momento, pero deciden si prefieren que su compra sea enviada a su hotel o a su domicilio, permitiendo la tecnología de MODDO que se envíe tanto desde la propia tienda, como desde los almacenes de Al Ghurair Investment.

La moda y el lifestyle español estarán representados por Adolfo Domínguez, Aristocrazy, El Ganso, Natura Bissé, Tendam (Pedro del Hierro, Springfield y Women’secret), TOUS, UNOde50, Alma en Pena, Ambientair, Lola Casademunt, Roberto Verino y Starlite.

En La Tienda también se podrán encontrar productos gastronómicos de las empresas españolas Acesur (con las marcas La Española y Hacienda Guzmán), Adam Foods (Artiach, Cuétara y Granja San Francisco), Hijos de Rivera (Estrella Galicia y Cabreiroá), Aceitunas Torrent (con las marcas Torrent 1898, Oliva Clan, The Coolives), Gulius, Palacio de Oriente, Pimentón, La Chinata y Virginias.

La tecnología de Moddo también estuvo presente en la tienda multimarca del Pabellón de España en la Exposición Universal de Shanghái 2010, impulsada por el Foro de Marcas Renombradas y bajo un modelo pionero que recibió más más de 2 millones de visitantes y sumó unas ventas de más de 1,3 millones de euros.

Sobre Expo Dubái 2020

Por primera vez una Exposición Universal se divide en distritos temáticos y no regiones. El Pabellón de España, gestionado por Acción Cultural Española (AC/E), - la empresa pública responsable de la presencia de España en las Exposiciones Universales e Internacionales - se encuentra en el área de la sostenibilidad.

Se estima que entre el 1 de octubre y el 31 de septiembre de 2021 visiten Expo Dubái más de 25 millones de personas. La Tienda, a la que también se podrá acceder de forma online, se convierte en una realidad omnicanal gracias a la tecnología de MODDO, un gran escaparate de las marcas españolas en el mercado internacional.

Sobre MODDO

Desde 1998, la misión de MODDO es ofrecer a empresas de retail, marcas y centro comerciales la tecnología más avanzada para aumentar las ventas en un mundo cada vez más phygital. MODDO es un partner estratégico en la transformación digital a la carta conectando a sus clientes con los principales canales digitales y potenciando la venta física en tienda a través de sus herramientas de gestión todo en uno.

MODDO está presente en más de 12 países, dando servicio a más de 10.000 tiendas y 1.500 marcas.

MODDO ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y ofrece a sus partners nuevas formas de venta como la venta sin contacto, la venta por WhatsApp, la video-venta o las tiendas autoservicio.

