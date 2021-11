Hipotecas para no residentes en España Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Solicitar un préstamo hipotecario para no residentes en España es posible, siempre y cuando se contacte con un experto especializado en el proceso.

Con el objetivo de conocer cuáles son los requisitos para solicitar hipotecas para no residentes en España, se puede acudir a RN Tu Solución Hipotecaria. Esta entidad brinda servicios de intermediación hipotecaria a ciudadanos españoles y extranjeros no residentes que buscan conseguir un préstamo hipotecario que cubra el coste de la compra de una nueva vivienda.

Las soluciones de hipotecas para personas que no residen en España Estar en un país extranjero supone ciertas desventajas a la hora de solicitar una hipoteca para adquirir de forma rápida una vivienda u otra propiedad. Sin embargo, no es algo imposible de conseguir, ya que hay empresas especializadas que ofrecen este servicio por todo el territorio español. España es un país atractivo para comprar y aún más debido al COVID-19, ya que hay muchos extranjeros que prefieren teletrabajar con el clima y la calidad de vida de este país.

RN Tu Solución Hipotecaria es una compañía especializada en hipotecas para no residentes que trabaja en encontrar una entidad bancaria que ofrezca una hipoteca que se ajuste a las necesidades del comprador. Su objetivo es que sus clientes adquieran una propiedad bajo hipoteca con los mayores beneficios. Además, la compañía busca que el tipo de interés sea el mínimo posible y que las condiciones sean justas y adecuadas para quienes no poseen residencia en el territorio español.

¿Cómo funciona un préstamo hipotecario para personas que no residen en España? La característica más significativa de los préstamos hipotecarios para no residentes en España es que el porcentaje de financiación no supera el 70% precio de compra y, muchas veces, con plazos de tiempo más cortos que el resto. Sin embargo, el trabajo de RN Tu Solución Hipotecaria es encontrar una entidad bancaria que ofrezca una financiación justa y beneficiosa para sus clientes y se ajuste a sus necesidades, sin dejar de lado sus expectativas en cuanto a la adquisición de un segundo hogar.

La empresa también realiza un informe de riesgo crediticio, en el que los asesores brindan su experiencia y conocimientos en documentación legal de préstamos hipotecarios. A pesar de que, con la nueva Ley hipotecaria aprobada en 2019, muchos bancos ponen restricciones a diferentes nacionalidades según la moneda en que cobran, RN Tu Solución Hipotecaria tiene acuerdos exclusivos con entidades que permiten financiar a la mayoría de nacionalidades y monedas.

Actualmente, las personas no residentes en España pueden conseguir un préstamo hipotecario gracias a los servicios de RN Tu Solución Hipotecaria. Esta compañía se encarga de encontrar, para sus clientes extranjeros, la financiación que están buscando a la hora de obtener una vivienda en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.