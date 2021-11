Formarse en ciberseguridad, una necesidad real Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

En plena era digital, las empresas, instituciones públicas y usuarios cada vez son más vulnerables a ciberataques que comprometan su información. Es por esta razón que la demanda de especialistas en el área incrementa constantemente.

Sin embargo, el campo de la seguridad informática aún no cuenta con una alta presencia de profesionales. En consecuencia, formarse en ciberseguridad se ha convertido en una necesidad imperativa a día de hoy. Ante este contexto, nace hackrocks, una plataforma digital dedicada a la formación online en ciberseguridad en todo el mundo. La particular iniciativa de esta plataforma es formar a cualquier persona con la inclusión de prácticas reales posicionándose así como líderes en esta área.

hackrocks se enfoca en formar a personas para que sepan proteger sus datos Tanto para profesionales como para empresas como para el ciudadano de a pie, mantener sus datos a salvo es un desafío constante, ya que las amenazas informáticas se renuevan constantemente y se hacen cada vez más presentes en cualquier dispositivo.

Esta es la razón por la que el experto en ciberseguridad Enrique Serrano, CEO y fundador de hackrocks, se ha dedicado a formar en ciberseguridad a las personas basando su capacitación en casos reales desarrollados por expertos.

Enfocado en la idea de formar hackers para proteger el entorno digital de las empresas, el fundador de esta compañía destaca la necesidad de capacitarse para enfrentar los desafíos cibernéticos, que cada día son más complejos.

Es bajo este concepto que la plataforma digital ha integrado más de 20.000 usuarios entre España y América Latina y han puesto a prueba sus conocimientos con retos de seguridad incluidos en el itinerario de formación de hackrocks.

La formación se adecúa a la realidad mediante conocimientos actualizados Inspirado en los estándares de IEEE (Organización técnica profesional por el avance de la tecnología más grande del mundo), el programa para formarse en ciberseguridad desarrollado por hackrocks destaca por proporcionar a los alumnos conocimientos sólidos basados en experiencias vivenciales, que les proporcione un aprendizaje teórico y práctico.

Es por ello que dentro de esta propuesta los participantes se enfrentan a diferentes retos con niveles de dificultad variados, que consisten en hackear de manera informativa, para así trasladar los conocimientos teóricos a la práctica y potenciar cada vez más su aprendizaje.

Enrique Serrano señaló que este método de formación es efectivo a la hora de motivar a los participantes a romper barreras y superarse un poco más en cada ocasión, por lo que aplicar casos reales, es una de las mejores alternativas para que los usuarios aprendan a proteger sus datos.

Todos estos aspectos han permitido a hackrocks consolidarse como una plataforma pionera en formación integral de ciberseguridad de habla hispana, tal y como afirman, convirtiéndose en la solución perfecta para la inclusión de profesionales capacitados en empresas y organizaciones que requieran servicios de ciberseguridad.

