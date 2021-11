Cómo hacer un convenio de prácticas en empresas de España con AICAD Business School Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Una de las formas más viables para que las personas que acaban sus estudios en un centro de formación profesional puedan incorporarse al mercado laboral es a través de un convenio de prácticas en empresas. Para un alumno internacional, es más difícil acceder a este tipo de convenios, sin embargo, con AICAD Business School es posible.

Esta es una de las escuelas de negocios líderes en el mundo que crea convenios de cooperación educativa con empresas, para que estos estudiantes puedan acceder a prácticas remuneradas en España. Además, esto permite que extiendan su visado por estudios dentro del país.

¿Cómo acceder a un convenio de prácticas en empresas de España? AICAD Business School es una de las principales escuelas de negocios en el mundo con sedes en Europa, Asia, África y América. La institución se distingue de las demás porque contribuye al crecimiento de los profesionales en sus puestos de trabajo y realiza convenios de prácticas en empresas de España para la inserción laboral de sus alumnos. De esta forma, les facilita el acceso rápido al mundo laboral.

Esto es especialmente ventajoso para estudiantes internacionales, ya que les permite realizar prácticas empresariales remuneradas que aumentan notablemente su experiencia profesional. Asimismo, les da la oportunidad de extender su visado en el país y permanecer más tiempo formándose con prácticas. Para llevarlo a cabo, lo único que el alumno debe hacer es encontrar la empresa donde desea realizar las prácticas y AICAD Business School se encarga de gestionar el convenio.

AICAD Business School ofrece un modelo de prácticas exclusivo Este modelo de prácticas empresariales es llevado a cabo exclusivamente por la escuela de negocios AICAD Business School. Su principal diferencia con otras universidades es que AICAD Business School permite hacer prácticas en empresas hasta por un lapso de un año, haciendo que sea más fácil para el estudiante internacional estar viviendo legalmente por más tiempo en España.

AICAD Business School es una institución que encuentra en las prácticas profesionales una herramienta imprescindible para el desarrollo de los alumnos. Esto se debe a que, para aquellos jóvenes que no cuentan con experiencia laboral, es mucho más difícil encontrar empleo.

No obstante, el firme compromiso con la integración laboral y sus servicios de asesoramiento legal, en cuanto a las normativas referentes a las prácticas, convierten a AICAD Business School en una oportunidad única para que los nuevos profesionales puedan acceder sin problemas a su primer empleo.

El convenio para prácticas empresariales remuneradas se realiza en un tiempo promedio de 24 horas. Esto es posible gracias a que una de sus políticas de trabajo respecto a este tema es que las prácticas, además de accesibles, deben ser rápidas y sin realizar mucho papeleo.

En conclusión, la experiencia adquirida en estas prácticas servirá a los alumnos para desarrollar su talento y habilidades en su área profesional, haciéndoles más fácil el camino hacia un cargo importante en el futuro.

AICAD Business School es una Full-Stack Higher Education Company, cuya actividad se mueve en más de 30 países y en diversos escenarios de la formación ejecutiva en Europa, Asia, África y el continente americano. Es una Escuela Internacional de Negocios que imparte por toda España formación presencial, online, mixta y vía webinar, con programas “a medida”, adaptados a las necesidades de su alumnado, en su apuesta por superar sus expectativas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.