Mediterránea Business School ofrece consejos a pequeños y medianos negocios para vender más durante el Black Friday

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Con la llegada del mes de noviembre, se abre paso a una de las temporadas más deseadas tanto por consumidores como por comerciantes: el Black Friday. Esta fecha se suele relacionar con el inicio de las compras navideñas y es el momento perfecto para disfrutar de las rebajas.

Anualmente, esta fecha reúne a cientos de compradores en busca de productos de calidad y buenos precios. En consecuencia, para los comerciantes no existe mejor momento que este para impulsar sus ventas. En este caso, Irene Alcaraz, responsable de marketing de Mediterránea Business School, ha querido compartir una serie de consejos para pequeños y medianos negocios, con el fin de que se saque el máximo provecho de la celebración.

Algunos consejos para aprovechar esta fecha al máximo Mediterránea Business School es una de las escuelas de negocios online más reconocidas en España. Por esta razón, su directora de marketing está muy capacitada para dar consejos para vender más durante el Black Friday y llevar a los comercios hacia el éxito.

De acuerdo a la especialista, el primer paso crucial para promocionar una tienda en el Black Friday es escoger sabiamente los descuentos y promociones, ya que las grandes rebajas incentivan la compra.

Con este fin, recomienda tener tres aspectos en cuenta. En primer lugar, el descuento debe seguir proporcionando suficientes ganancias al negocio. En segundo lugar, se deben usar estrategias visuales para hacer el descuento más llamativo, por ejemplo, si el descuento es pequeño se pueden usar porcentajes (-10%) y si es grande usar cifras (-2.000€). Finalmente, es necesario renovar las ofertas cada poco tiempo. Asimismo, usar estrategias como “el descuento es solo por hoy” también suele incrementar las ventas.

Además, Irene Alcaraz indica que entregar regalos a los clientes (como un producto de bajo valor o un vale descuento para futuras compras) hará que más personas deseen visitar la instalación.

Por otro lado, la experta en marketing destaca que la celebración se puede vincular a un sentimiento, incidiendo en que “los productos son ideales para regalos de navidad”. Incluso hacer tarjetas de regalo puede traer grandes beneficios.

El último consejo y también el más importante es difundir y promocionar la temporada de descuentos. Para Alcaraz, no tiene valor seguir los consejos anteriores si no se logra que el público conozca las ofertas. Al respecto, aconseja usar todas las plataformas virtuales para promocionarlo, así como colaborar con influencers que aumenten la visibilidad.

La especialista también recuerda que si no se tiene experiencia en marketing, siempre se puede acudir a los profesionales. Otra opción es formarse en marketing para poder realizar campañas por uno mismo.

Información adicional sobre el Black Friday en España El Black Friday tiene origen en EEUU y, allí, se celebra después de Acción de Gracias. En España, se adoptó esta tradición en el año 2012 y poco a poco, todos los comercios se han unido a esta iniciativa repleta de ofertas. De hecho, en la actualidad esta es la fecha que registra mayor cantidad de ventas en el país.

En el 2021, el Black Friday se llevará a cabo el 26 de noviembre y en algunos locales podrá extenderse a toda la semana. Asimismo, el lunes siguiente se celebrará el Cyber Monday para llevar a cabo las promociones online.

