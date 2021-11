Masters Experts Academy: Formarse con expertos en profesiones de éxito Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 07:03 h (CET) Históricamente, España siempre ha sido uno de los países de la Unión Europea cuyo paro estructural ha oscilado en valores superiores a la media del resto de socios de manera constante. Se encuentran diferentes razones que ayudan a entender la situación: el peso del sector servicios en nuestro país, la posible economía sumergida o la estacionalidad del empleo, entre otras muchas Históricamente, España siempre ha sido uno de los países de la Unión Europea cuyo paro estructural ha oscilado en valores superiores a la media del resto de socios de manera constante. Encontramos diferentes razones que ayudan a entender la situación: el peso del sector servicios en España, la posible economía sumergida o la estacionalidad del empleo, entre otras muchas.

Durante los últimos años, sin embargo, la situación ha cambiado de manera considerable en determinadas áreas de trabajo. Actualmente, la mayoría de las empresas se encuentran inmersas en un escenario que les permita asentar sus diferentes procesos de transformación digital. Un nuevo contexto basado en el canal digital para poder continuar ofreciendo productos y servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. Posicionando a la formación en marketing online en una de las inversiones clave para asegurar el pleno empleo.

Formación en Marketing Digital: cuando reciclarse es una necesidad

De acuerdo a diferentes estadísticas llevadas a cabo por medios y expertos del sector, hasta un 70% de los españoles afirman no ser felices en su trabajo. En la mayoría de los casos, esta infelicidad tiene su origen en el salario, la motivación o el compromiso social. Sin embargo, existen muchos más ingredientes que pueden provocar esta pérdida de motivación.

Si se centra en la población más joven, más del 35% de los jóvenes españoles se encuentran frustrados y se sienten inútiles en sus puestos de trabajo. En la mayoría de los casos se trata de jóvenes que cuentan con la formación necesaria pero que, a consecuencia de la falta de experiencia, no pueden acceder a puestos de trabajo acorde con sus expectativas.

En conjunto, se está ante un escenario en el que el reciclaje profesional se ha convertido en imprescindible para poder alcanzar la oportunidad que se necesita en el plano laboral.

El sector con mayor crecimiento

El área de marketing digital reclama cada año en Esaña miles de perfiles profesionales que cuentan con una formación específica, como la que se puede encontrar en Masters Experts Academy, uno de los espacios educativos líderes del sector. La razón está en que el marketing avanza a un ritmo tan rápido que la formación tradicional no tiene la capacidad para adaptarse a todos los flujos de trabajo y escenarios que se desprenden de esta vertiente del marketing.

Además de contar con un programa formativo 100% focalizado en satisfacer la demanda con la que cuenta el mercado laboral actual, este programa de estudios ofrece un valor añadido a todos sus alumnos: integrando uno de los equipos docentes con mayor experiencia y calidad que se puede encontrar en España. Asegurando en todo momento la cobertura de todas las necesidades que requiere un aprendizaje para el posterior aterrizaje en el mercado laboral.

Diferentes especialidades

Entre las diferentes opciones que se puede encontrar en academias como la mencionada previamente, destacan las siguientes:

Máster en Trafficker Expert: Crear la mejor publicidad para redes sociales, ahora, es más sencillo que nunca.

Máster en Influencer Expert: En un escenario dominado por los influencers en redes sociales, ¿Imaginas formarte profesionalmente para ello?

Máster en Ecommerce Expert: El comercio electrónico está en auge, es el momento para formarte en ello.

Máster en Trading Expert: El trading es uno de los negocios que mayor crecimiento está experimentando. ¿Imaginas vivir sin horarios, sin jefes y sin restricciones? La formación en marketing online ha permitido a miles de personas de este país encontrar un trabajo acorde a sus expectativas e inquietudes. Incidiendo de manera directa en su motivación profesional, al mismo tiempo que ayuda a una gran cantidad de profesionales a poder acceder a un mercado laboral que requiere de perfiles más específicos. Convirtiéndose en una de las mejores inversiones en materia formativa.

