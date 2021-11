¿Formarse en danza contemporánea? En Move Dance Studio Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 17:01 h (CET)

Muchos bailarines quisieran hacer de la danza su profesión, trabajando cada día en lo que más les apasiona. Sin embargo, no suelen encontrar centros que les formen adecuadamente, lo que lleva a tiempo perdido que podría castrar sus carreras y no llevarles a convertirse en los profesionales que podrían ser.

En Move Dance Studio, eso no ocurrirá. Move Dance Studio es un centro exclusivo con sede en Valencia donde realizar formación profesional en danza de calidad que llevará al éxito a todos sus bailarines.

Move Dance Studio, centro exclusivo de formación profesional en danza contemporánea y moderna Move Dance Studio es una academia que se especializa en la formación profesional en danza moderna y contemporánea. Esta tiene el objetivo hacer crecer al bailarín como intérprete y dotarle de las herramientas y confianza suficientes para que tenga una carrera larga y plagada de alegrías. Cuenta con distintas ramas de especialización para que, sea cual sea su estilo, el alumno encuentre formación de calidad y construya una base sólida para desarrollarse.

A cargo de los directores del centro, Alex Sieff y Barbara Pereira, profesores de talla internacional, el programa de formación único en España y desarrollado durante más de una década posiciona a la institución como uno de lo más ventajosos centros donde recibir una formación en danza completa y de calidad superior. Dada la experiencia de sus profesionales, la formación atrae cada edición a estudiantes de distintas nacionalidades y de todo el territorio español, lo cual genera un ambiente de crecimiento personal único donde todo el mundo es bien acogido, en una comunidad respetuosa y colaborativa donde todos tienen espacio para crecer.

Además, la formación profesional que ofrece Move Dance Studio es personalizada para cada uno de los alumnos. Esta se va adaptando y va evolucionando a medida que el alumno mejora y aprende, potenciando sus puntos fuertes y dotándole la confianza en sí mismo necesaria para las audiciones y castings que vendrán.

El Move Dance Studio PRO o formación profesional es el área de la academia especializada que ofrece todas las herramientas competentes para vivir de la pasión de la danza. Cuenta con programas personalizados avanzados de varios estilos y un laboratorio coreográfico bimensual donde trabajar como una compañía profesional y aprender todo sobre esta futura profesión. Trabajos individuales y videodanza complementarán la formación, ofreciendo también material audiovisual de calidad para presentarse al mundo laboral.

Por otro lado, la academia ofrece colaboraciones a nivel internacional con diferentes tipos de centros, como academias de Italia, Francia o Sudamérica. Gracias a esto, los alumnos pueden expandir sus conocimientos alrededor del mundo mediante talleres, actividades, cursos, etc.

Las personas interesadas en acceder a esta formación profesional pueden consultar la página web de Move Dance Studio para obtener información más completa y detallada o ir a conocer las instalaciones para crear un plan personalizado. El futuro de la danza está en Valencia, en Move Dance Studio.

