Tributación de operaciones con criptomonedas, por Asepro Carthago

martes, 9 de noviembre de 2021, 16:40 h (CET)

Generando un gran cambio en la manera en la que muchas personas e incluso empresas hacen pagos e invierten su dinero, las criptomonedas son un activo descentralizado que no se escapan de las obligaciones fiscales en España aunque no está controlado por ninguna institución como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal.

Contar con la ayuda de una asesoría fiscal como la brindada por Asepro Carthago es fundamental para la tributación de operaciones con criptomonedas de manera correcta. Así, este despacho profesional ofrece asesoría y consultoría fiscal, laboral y contable dirigida tanto a pymes como autónomos.

¿Cómo funciona la tributación de las operaciones con criptomonedas? La tributación tiene 2 caminos totalmente distintos, ya que diferencia las operaciones de trading con criptomonedas del minado de estos activos. Determinar cuál de estas dos actividades es la que se realiza resulta fundamental para saber cuáles son las obligaciones fiscales a cumplir.

Las operaciones con criptomonedas son actividades que hacen uso de estos activos digitales como forma de pago, tradingo para dejarlas en un monedero virtual. En estos casos, se trata de un bien inmaterial y un medio de pago ya aceptado por muchas empresas, por lo que las operaciones con criptomonedas están exentas de IVA. No obstante, a razón de que siempre existe una ganancia o pérdida de valor con cada venta de criptoactivos, se tributa en el IRPF, al igual que el impuesto sobre el patrimonio.

En el mismo sentido, el minado de criptomonedas es considerado como una actividad económica, por lo que debe tributarse en el IAE, al igual que el IRPF, dándose de alta como autónomo ante Hacienda y la Seguridad Social.

Asesoría y consultoría especializada en tributación de criptomonedas En ocasiones, ciertas actividades como el trading pueden llenar de dudas e incertidumbre sobre cómo tributar correctamente. Para no tener problemas en la tributación de criptomonedas, ya sea por minado o por operaciones de trading, se recomienda recurrir a profesionales expertos en asesoramiento fiscal como los de Asepro Carthago.

Con un equipo formado por profesionales titulados, actualizados y con amplía experiencia, Asepro Carthago tiene como objetivo principal brindar una asesoría transparente, confiable y honesta, que pueda ayudar a empresas y personas en la gestión fiscal no solo de operaciones de criptomonedas, sino de todo tipo. Asimismo, también contribuye en la toma de decisiones correctas en el área contable, laboral y mercantil, ofreciendo tramitación de subvenciones, gestiones empresariales y otra gran cantidad de servicios.

Este despacho de asesoría en Cartagena ofrece además sus servicios online contando con una App propia, atención vía WhatsApp y software en la nube utilizable por el cliente.

