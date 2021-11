Los líderes empresariales y los empleados discrepan significativamente sobre el futuro del trabajo, según el estudio de 2021 de NTT

El 79% de las organizaciones cree que los empleados prefieren trabajar en la oficina, sin embargo sólo el 39% prefiere trabajar a tiempo completo en la oficina. Los directores ejecutivos a nivel mundial tienen un 41% más de probabilidades que el personal de operaciones de estar satisfechos con las capacidades de experiencia de sus empleados NTT Ltd., proveedor mundial de soluciones tecnológicas y comerciales, publica hoy la edición de 2021 del informe sobre el puesto de trabajo Global Workplace Report, que ofrece una visión vital del futuro del trabajo mientras las empresas de todo el mundo se preparan para una realidad post-pandemia. [*] En el informe se señala que los dirigentes empresariales están mucho más satisfechos con la forma en que se han adaptado a las nuevas normas laborales que sus empleados y se señala la necesidad de una comprensión organizativa más clara de la forma en que los empleados han reevaluado lo que necesitan desde su puesto de trabajo.

Conciencia compartida, perspectivas divergentes

Al realizar 1.146 entrevistas (315 en Europa) en 23 países, NTT encontró un acuerdo casi universal de que el trabajo a distancia ha supuesto dificultades, con un 82% (74% en Europa) de los encuestados diciendo que ha cuestionado el desempeño organizacional y un 81% (76% en Europa) diciendo que ha sido un reto para los empleados. El 63% de los Directores de Recursos Humanos (60% de las organizaciones en Europa), mientras tanto, dicen que el bienestar de los empleados se ha deteriorado a lo largo de la pandemia. [*]

Sin embargo, una amplia conciencia de la cuestión no siempre se traduce en una evaluación realista de la capacidad institucional. En comparación con el personal de operaciones, los directores ejecutivos tienen 20 % más probabilidades de creer que su organización es muy eficaz en la gestión de las horas de trabajo, 28 % más propensos a creer que son eficaces para prevenir el agotamiento, y 41% más a estar muy satisfechos con la experiencia de sus empleados (EX) de su organización.

Esta brecha de conciencia refleja una seria falta de confianza de los empleados, con apenas el 38% diciendo que su empleador valora plenamente su salud y bienestar, y solamente el 23% diciendo que están muy felices trabajando para su empleador. [*]

La gran reevaluación de la vida laboral

Tras la diferencia de satisfacción entre empleadores y empleados, el estudio encontró un grado significativo de diversidad en las actitudes de los empleados hacia sus propias preferencias laborales futuras. La consulta a los empleados Voice of Employee (VoE) muestran que, cuando se les ofrece una elección de opciones de trabajo en casa, híbridos o en la oficina, los empleados se dividen relativamente equitativamente entre los tres, a 30%, 30% y 39%, respectivamente. [*]

Este hallazgo contradice la creencia, compartida por el 79% de las organizaciones, de que los empleados prefieren trabajar en oficinas -cuando, de hecho, los datos de VoE revelan que sólo el 39% de los empleados desean trabajar en oficinas a tiempo completo.

"Actualmente, el tema trata del trabajo a distancia - pero la realidad de las necesidades de los empleados es mucho más complicada, y cualquier falta de evaluación precisa y respuesta a ese hecho presenta un serio riesgo para las organizaciones", comenta Alex Bennett, Vice Presidente Global, GTM Solutions en NTT Ltd. "Estas no son preferencias leves: descubrimos que el equilibrio entre la vida laboral y los tiempos de desplazamiento al trabajo son ahora los dos factores más importantes que la gente observa cuando decide dónde trabajar, y por lo tanto el buen desempeño en la estrategia de los empleados y el puesto de trabajo será una verdadera ventaja competitiva".

La necesidad de liderar, por ejemplo

Actuar sobre la base de una visión clara de las perspectivas de los empleados se hace más difícil por la falta de datos exhaustivos y de una recopilación de información. En términos de prioridades de datos, el 52% (44% en Europa) de las empresas reportan que la VoE es un enfoque (el) más importante, sólo después de la analítica laboral al 54% (43% en Europa). Sin embargo, a pesar de esto, sólo el 39% (37% en Europa) de las organizaciones tienen programas estructurados de VoE, y el 37% (31% en Europa) emplean análisis de sentimientos en tiempo real, comparado con el 54% (49% en Europa) utilizando encuestas a empleados.

El estudio también demostró que la aplicación de este tipo de datos para mejorar la Experiencia del Empleado (EX) de una organización debe ir mucho más lejos que las mejoras diarias de la calidad de vida; en el 40%, el propósito y los valores de una empresa es ahora el tercer factor más importante para elegir dónde trabajar. [*] En este ámbito, los empleados y los líderes empresariales están en sintonía, y el 89% (85% en Europa) está de acuerdo en que los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están en el centro de la agenda de la organización.

"Consideraría esto como una llamada a cambiar nuestra forma de pensar, de ser acerca de acciones, a ser acerca de resultados", concluye Bennett. "Lo que es importante no es lo que hacemos para mejorar el puesto de trabajo, sino cómo beneficia realmente a la fuerza laboral - y una organización no puede saberlo sin un enfoque maduro para medir los sentimientos de los empleados. Sorprendentemente, dos tercios de los empleados dicen que todavía no están equipados con todas las herramientas que necesitan para trabajar desde casa, y solamente el 55% (45% en Europa) de las organizaciones dicen estar muy satisfechos de que los espacios de oficinas estén listos para trabajar en forma híbrida. Sin embargo, el 82% (80% en Europa) de las organizaciones se dedican a remodelar su espacio de oficinas en los próximos 12 meses para fomentar un entorno de innovación y conexión social. Claramente, hay una conciencia en algunos niveles de que las estrategias inmaduras de la fuerza laboral llevarán al descontento de los empleados, y que el trabajo debería estar dirigido por lo que la gente realmente necesita". [*]