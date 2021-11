¿Cómo desarrollar marca personal en mujeres?, por Alba Bonet Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 15:53 h (CET)

Hoy en día, diferenciarse dentro del mundo digital y lograr dar una impresión que tenga un sello propio no es fácil. Quien busca desarrollar marca personal mujer se encuentra con mucha competencia y toneladas de publicaciones creativas que se producen a diario.

La creadora de contenido digital y especialista en gestión creativa de las redes sociales, Alba Bonet, es una empresaria que ayuda a otras mujeres a superar los obstáculos que se presenten para poder tener un negocio propio.

Los pasos para construir una marca personal Lo primero que hay que conseguir para dotar a una marca personal de identidad, según aconseja Alba Bonet, es imprimirle a cada publicación un sello distintivo. Para ello, es fundamental plantear una serie de preguntas que van a delimitar el proyecto. El primer paso que hay que dar es definir la identidad propia, de manera tal que sea posible distinguir la actividad, los estudios y lo que cada uno puede brindar. Después resulta imprescindible identificar cuál es y cuál no la actividad que cada uno va a desarrollar. Quien busca desarrollar marca personal mujer debe delimitar su servicio y centrarse en la calidad, no en la cantidad. El objetivo es que el producto o servicio que se ofrece sea sumamente especial. El tercer paso consiste en delinear los potenciales consumidores de los contenidos o compradores de los productos.

Entonces, lo que queda por definir es la forma en que se entregarán los servicios, la monetización de la marca personal. Por lo general, la elección de un canal y una manera se desprende de los pasos anteriores.

Acerca de Alba Bonet El método de Alba Bonet, disponible a través de su página web mediante distintas actividades de formación, fue probado por ella misma en una trayectoria que tuvo que cambiar de rumbo. Alba trabajaba en la organización de eventos cuando una enfermedad provocó que pierda casi por completo la audición, por lo que tuvo que reinventarse.

Profundizó su formación en marketing digital, gestión de redes sociales y comunicación corporativa para diseñar su propia marca personal. Hoy ofrece una escuela llamada La Tribu Digital Creativa donde se puede encontrar información, de manera semanal, sobre marketing digital. Además, dicta un curso de formación trimestral llamado “Planifica tu éxito en Instagram” para mujeres que quieran vender sus productos y servicios de forma creativa, pero aún no tengan un foco definido.

Toda aquella mujer que busque desarrollar una marca personal puede recurrir a una empresaria profesional como Alba Bonet, quien diseñó un método cuyo éxito se encuentra probado por su propia experiencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.