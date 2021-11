Enna presenta Enna Protect Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 15:23 h (CET) Ecareyou Innovation presenta una nueva incorporación al catálogo de productos de la marca Enna; el salvaslip reutilizable Enna Protect Enna Protect es un salvaslip con alas, para una sujeción óptima y cómoda a tus braguitas o tangas, reutilizable, para reducir la generación de residuos en el medio ambiente, hipoalergénico y transpirable, delicado con la zona íntima y con tratamiento SANIDX para impedir la propagación de gérmenes y malos olores, reduciendo la posibilidad de sufrir infecciones íntimas como la candidiasis, vaginosis o cistitis. Enna Protect está disponible en dos formatos, para braguita o tanga.



Cuatro capas en 2 milímetros

Enna Protect es extremadamente fino, lo que se ha logrado cosiendo sus cuatro capas con overlock:

- La primera capa, que está en contacto con la piel, es una capa de bambú 100% (con certificación OEKO-TEX), un tejido de origen natural y con alta capacidad de absorción para evitar la humedad de la zona íntima, factor de riesgo para la propagación de infecciones vaginales.

- La segunda capa, la de mayor absorbencia, es de un tejido 3D space de microfibra PA (certificación OEKO-TEX), indeformable y de secado rápido con tratamiento antibacteriano SANIDX. El tratamiento SANIDX impide la propagación de gérmenes y malos olores, neutralizándolos, y reduce la posibilidad de contraer candidiasis, vaginosis y cistitis.

- La tercera capa, está formada por un laminado de PUL impermeable con certificación OEKO-TEX que retiene el flujo y evita las fugas. Se adapta a la anatomía del cuerpo y es transpirable para asegurar la comodidad.

- Por último, en contacto con la ropa interior encontramos una fina capa de algodón orgánico (Certificado OEKO- TEX y GOTS) transpirable y suave.

Delicado y respetuoso con el medio ambiente

En el diseño de Enna Protect se tuvo especial cuidado para ofrecer una alternativa apropiada para personas con sensibilidad química, alergias o pieles muy sensibles. Por ello cuenta con la certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX, etiqueta ecológica líder mundial que certifica la ausencia de sustancias nocivas, y también cuenta con la certificación GOTS, que acredita una producción inocua para el medio ambiente.

¿Cuándo usar Enna Protect?

Enna Protect es extremadamente fino y suave, muy cómodo y prácticamente imperceptible, por lo que es ideal para usar a diario si es necesario. Su capacidad de absorción es perfecta para dar un plus de seguridad si se usa junto a la copa menstrual, pero podría usarse por sí solo tanto los primeros y últimos días de la menstruación, como al final del postparto. Enna Protect protege la ropa interior de pequeñas pérdidas de orina, de pequeños sangrados provocados por el DIU y del flujo vaginal.

La vida útil de Enna Protect es de 100 lavados. Se recomienda lavar con agua fría (a mano o en la lavadora) y debe evitarse el uso de secadora y plancha.

Enna Protect está disponible en farmacias y en www.enna.store

Más información sobre Enna

Enna, marca de Ecareyou Innovation, se dedica al desarrollo de productos relacionados con el autocuidado y el bienestar, para su distribución a través

de terceros por todo el mundo. Exclusivamente desarrollada para nosotras por un grupo de expertos ginecólogos españoles, además, de diseñadores y

expertas en la materia. Los productos Enna están testados y cualificados bajo los estándares de calidad, para así conservar, mantener y respetar la

salud femenina. Para más información sobre Enna, visita https://www.enna.es/

