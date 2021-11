Las churreras industriales llegan a China con InBlan, las máquinas ideales para elaborar churros Emprendedores de Hoy

Actualmente, una de las compañías líderes en el sector de la fabricación y comercialización de freidoras industriales, cuyas churreras han causado sensación en China es InBlan. Para cualquier empresa es un reto que sus productos sean capaces de llegar a China y convertirse en un éxito. No es para menos, ya que se trata de una de las primeras potencias económicas del mundo actual, y de los países que más productos exporta al extranjero. Esta compañía no solo ha logrado llegar al mercado chino, sino que además sus productos han sido todo un éxito en esas tierras.

La exportación a China de InBlan La trayectoria de InBlan ya suma 60 años de experiencia, tiempo que ha servido para consolidarse como una de las compañías líderes en la fabricación de maquinaria para hostelería. Concretamente freidoras industriales como máquinas algodoneras, buñoleras, máquinas de palomitas, churreras, etc.

Fundada en 1955 como una empresa familiar, ha obtenido un amplio reconocimiento debido, principalmente, a la calidad de sus productos y a su compromiso por lograr siempre la satisfacción de sus clientes. El éxito de esta empresa ha logrado que sus productos lleguen a más de 60 países, entre los que destaca China.

InBlan conquistó el mercado chino debido a que sus churreras industriales permiten elaborar todo tipo de churros: rectos, porras, de lazo, tejeringos, entre otros tipos. Las máquinas que exporta la empresa a China están fabricadas con la tecnología más avanzada, con el fin de que el negocio de sus clientes obtengan la mayor calidad y rentabilidad.

Más de 60 años de presencia en el mercado internacional Desde los inicios de la trayectoria de InBlan, la empresa se ha especializado en la fabricación de churreras. Innovación, calidad, eficiencia y tecnología forman parte del sello distintivo de estas máquinas, razón por la cual en la actualidad ya tienen presencia en más de 50 países en los 5 continentes.

Su departamento de logística hace una excelente labor encargándose de todos los trámites necesarios para que estas máquinas lleguen a cualquier parte de España y el mundo. Además de eso, su equipo humano mantiene un contacto muy cercano con sus clientes para así poder atender y cubrir sus necesidades particulares, adaptando su maquinaria a los requerimientos específicos de cada uno.

La presencia de InBlan en China y en el resto de países a los que ha llegado con sus máquinas de churros es el resultado de un trabajo de calidad dedicado a sus clientes. Es por esta razón, que después de 60 años siguen siendo una de las empresas líderes en maquinaria de hostelería en España.

