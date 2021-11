Reemplazar pensamientos negativos por otros que empoderen a la propia persona, el consejo de Nessita Arauz Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 14:00 h (CET)

A lo largo del tiempo, la mujer ha sido poco valorada y su papel estaba estrechamente relacionado con el cuidado del hogar y de los hijos. Sin embargo, aunque en la actualidad la mujer lleva a cabo diferentes roles, persisten viejos patrones como la dependencia emocional y la baja autoestima, que impiden su desarrollo personal.

Por ese motivo, Nessita Arauz, mujer carismática y coach emocional, ayuda a la mujer a superar estos estigmas del pasado con el objetivo de que puedan evolucionar, crecer tanto a nivel espiritual como emocional y lograr empoderarse.

Nessita Arauz, empoderadora de mujeres Nessita Arauz es una coach que se encarga de ayudar a las mujeres de todo el mundo a empoderarse. Para lograr esta meta, realiza cursos y mentorías con la finalidad de reemplazar aquellos pensamientos negativos por otros que permitan aumentar la autoestima. También realiza charlas online, para lograr el desarrollo personal femenino. Además, enseña a través de sus cursos a que la mujer no dependa emocionalmente de otros, a conocerse a sí mismas para aumentar la autoestima. Igualmente, explicacómo aprender a ser feliz sin contar con la aprobación de los demás ni depender de nadie. Por otra parte, expone en sus mentorías que vivir es lo esencial, aunque en este proceso cometer errores es factible. Nessita Arauz es fundadora del proyecto Butterfly, donde ofrece asesoramiento a la tribu de las valientes butterflies, con tips y conocimientos de psicología y espiritualidad para lograr el empoderamiento de la mujer.

Pensamientos positivos para empoderar a la mujer A través del desafío “Ámate”, que significa autoayuda, mentoría y tribu, la mujer aprenderá a aceptarse tal y como es y a cambiar viejos patrones repetitivos que no le permiten evolucionar. Además, en este, su creadora Nessita Arauz muestra cómo empoderarse reactivando la autoestima y el desarrollo personal. Para empoderar a la mujer, es necesario lograr un cambio de mentalidad, por lo que, es imprescindible tomar el control de los pensamientos, sentimientos, circunstancias y de esta forma, tomar las riendas de la vida. Del mismo modo, deben rodearse de un entorno positivo de personas con valores que aporten crecimiento personal, por eso es importante elegir bien la “tribu” a pertenecer. También ofrece asesorías para enseñar a las mujeres a asumir compromisos para obtener los objetivos personales.

Empoderarse es el propósito de la mujer actual y para lograrlo, Nessita Arauz se constituye como una de las mejores coaches emocionales. A través de su método “Ámate” y del “proyecto Butterfly”, miles de mujeres en el mundo han logrado hacer realidad sus sueños y metas personales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.