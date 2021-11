Alternatic expone la alternativa a la fibra óptica en el medio rural Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 11:23 h (CET) Daniel Giner, gerente de Alternatic ha presentado este fin de semana en el I Encuentro Empresarial y de Inversión de Teruel las diferentes propuestas a las que los núcleos rurales pueden optar para salvar la brecha digital Este domingo 7 de noviembre, Daniel Giner, gerente de la empresa especializada en telecomunicaciones de Alcañiz, Alternatic, ha realizado una exposición en el transcurso del I Encuentro Empresarial y de Inversión de Teruel, que tuvo lugar durante los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

Giner presentó a los asistentes, bajo el lema “Alternativas a la fibra óptica en el Medio Rural”, la realidad de las telecomunicaciones en el mundo rural, y en concreto en la provincia de Teruel, explicando que si bien es cierto que el mundo rural es uno de los mejores entornos en los que vivir, donde encontrar preciosos enclaves, buena gastronomía o calidad de vida, por su tipología tiene carencias en las que las empresas se deben centrar, como las comunicaciones, la dispersión de los servicios básicos o la brecha digital.

En ese aspecto, Alternatic trabaja para reducir la brecha digital invirtiendo en infraestructuras de telecomunicaciones en la provincia de Teruel, mediante tecnologías como Wimax, Radioenlace o Fibra Óptica, según explicó su gerente.

Precisamente y siguiendo con el tema expuesto, Alternatic cree que una de las mejores alternativas a la fibra óptica es la tecnología de radio, como Radioenlace, Wifi 60GHz o las tecnologías de desarrollo como Starlink.

La presentación tuvo como objetivo dar a conocer estos diferentes sistemas que suponen un gran beneficio a aquellos municipios que no pueden acceder al cableado de la fibra óptica.

Radioenlace punto a punto

Este es un sistema de comunicación de microondas que se sucede entre dos o más puntos. Los beneficios son numerosos, ya que permiten velocidades simétricas de 1 Gb/s, o incluso mayores, se pueden combinar con otros sistemas de comunicación y solamente se requiere de infraestructura en el punto emisor y receptor.

Es, a su vez, uno de los sistemas más económicos y sencillos de implantar.

Facebook Connectivity (Red inalámbrica 60 GHz)

Es un sistema desarrollado por el equipo de Facebook con el que se consiguen transmisiones similares a la fibra óptica, permitiendo velocidades simétricas de 1,5 Gb/s. Aunque su alcance es limitado, de 1,5 km, se puede crear una red inalámbrica en malla, ampliando la zona de cobertura. El despliegue de este tipo de redes, es económico y rápido, ya que solo requiere de uno o varios puntos emisores, y un receptor por usuario final sin la necesidad de realizar un despliegue de cableado en toda la zona de cobertura.

Starlink, las nuevas tecnologías de internet satelital

Starlink es el servicio de Internet satelital que está siendo desarrollado por SpaceX de Elon Musk. La idea de este proyecto es poner miles de satélites en órbita para llevar Internet a cada rincón del planeta, incluyendo las zonas rurales con menos cobertura.

Gracias a este servicio se puede tener conexión a internet sin importar las redes fijas o cobertura móvil, con velocidades entre 50Mbps y 150 Mbps, y latencias entre 20 y 40 milisegundos. Este servicio utiliza una red satelital de 1200 satélites, en una órbita baja, alrededor de todo el planeta.

Pero la mayor ventaja de este tipo de redes, es que no necesitan de una infraestructura previa en la zona para tener acceso a internet, solo requieren de una antena vía satélite.

Las tecnologías presentadas por la compañía Alternatic son alternativas viables al 100% por su alta efectividad y, además, cabe destacar que este tipo de tecnología no implica que se deban pasar cables, como ocurre con la fibra, lo que resulta muy importante e interesante en localidades con elementos de alto valora patrimonial o con viviendas muy dispersas.

Tras la presentación de las diferentes alternativas, Daniel Giner ha expuesto diferentes casos de éxito de la empresa dentro del territorio turolense, como por ejemplo, la implantación de la primera Smart Village en el territorio o la ampliación de la cobertura móvil 4G en Crivillén.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ybarra destaca su salsa Cheddar como el ingrediente perfecto para dipear La Ciudadela Marbella aloja a los premiados del New York Summit Awards 'Del error al asombro': encuentro en el taller de Agustí Puig Alternatic expone la alternativa a la fibra óptica en el medio rural El Bodyguard e Investigador privado más solicitado de los VIP’s ricos y sheiks