La Ciudadela Marbella aloja a los premiados del New York Summit Awards

martes, 9 de noviembre de 2021, 11:31 h (CET) El nuevo concepto hotelero pone en valor y recupera la autenticidad del casco histórico de Marbella, uno de los más bonitos de España y puntos más privilegiados de la capital de la Costa del Sol. La cena de gala será el próximo 19 de noviembre en el Marbella Arena En esta edición excepcional, el New York Summit Awards -NYS- ha elegido a La Ciudadela Marbella para alojar a sus premiados y artistas, por ser un nuevo concepto hotelero que pone en valor y recupera la autenticidad del casco histórico de Marbella.

La V edición de la cena de gala NYS, impulsada por la ICL Foundation, se trasladará el próximo 19 de noviembre desde la ciudad de Nueva York al Marbella Arena para visibilizar a los ejemplos de liderazgo hispano en el mundo. Los galardonados y celebrities serán hospedados en exclusivas y sofisticadas habitaciones, ubicadas en los hoteles más exclusivos del Casco Antiguo.

La apuesta de La Ciudadela Marbella en una de las zonas más turísticas de la capital de la Costa del Sol aporta identidad a un destino imprescindible para la alta sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Los chefs de MasterChef España, el prestigioso periodista Vicente Vallés, los tan ovacionados humoristas, Los Morancos, el reconocido cantante Pitingo, la cuadragésima primera tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín y el miembro del primer equipo español de Doma Clásica, Juan Matute, son tan solo algunas de las personalidades que serán distinguidas en la entrega de premios y que disfrutarán de las lujosas instalaciones hoteleras.

Por el momento, el grupo La Ciudadela Marbella cuenta con dos hoteles abiertos en el centro histórico marbellí: Maison Ardois y Hotel Santo Cristo, dos edificios singulares de la ciudad que combinan la arquitectura señorial andaluza del S.XIX y principios del XX con una decoración moderna, ya que han sido reformados completamente, pero manteniendo algunos de los elementos que ya forman parte de la historia marbellí. Próximamente será la inauguración de El Castillo, el tercero de los hoteles de la cadena, que estará ubicado dentro de la muralla árabe de la ciudad, convirtiéndose en el primer hotel que se instala en este espacio.

La calidad de la oferta gastronómica española e internacional se refleja a la perfección en los restaurantes Thaissence y La Bouganvilla de La Ciudadela Marbella, donde se puede disfrutar de los inconfundibles sabores de la cocina tradicional andaluza, o experimentar las exóticas esencias tailandesas y peruanas, fusionadas con el producto y cultura local. La oferta gastronómica se complementa con la mejor selección de vinos, champagnes y cócteles, que se pueden disfrutar también con las mejores vistas de Marbella desde los rooftops de los hoteles. Más información en: laciudadelamarbella.com.

En la espectacular gala se premiarán también a destacadas instituciones y representantes del mundo de la cultura, la empresa, el deporte y la sociedad civil: Fundación Rafa Nadal (Premio Embajadores Mundiales del Deporte), la Fundación Vicente Ferrer (Premio al Mejor Proyecto Fundacional), la Unidad Militar de Emergencias, Pablo Ibar (Premio a la Concordia) y Expo Auschwitz (Premios de la Concordia).

Además, con motivo del 20 aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas, los premios incorporan un apartado especial en el que reconocerán a instituciones como el Departamento de Policía de Nueva York.

La prestigiosa gala New York Summit Awards, que tendrá lugar en la Antigua Plaza de Toros de Puerto Banus, contará con extraordinarias sorpresas. La presentadora de este año será la directora e imagen del informativo líder de Antena 3 Noticias, Sandra Golpe.

Como adelanto de lo que será la espectacular noche, se pueden nombrar algunos de los artistas invitados. Aishah Davis, con procedencia de linajes europeos, afroamericanos y nativoamericanos, aportará su bella voz en la gala NYS Awards 2021. La joven cantante e instrumentalista María Parrado llevará su fuerza imponente. La cantante y compositora de origen lituano, Irmante Jackute, llevará el pop a la gala y el talent de La Voz, Besay Pérez, la música popular canaria.

Para más información y compra de entradas para acudir a la cena de gala NYS Awards 2021 visitar la web oficial: www.nysummit.org

Para más información sobre La Ciudadela Marbella: jreyes@laciudadelamarbella.com o en el siguiente enlace: La Ciudadela Marbella

*Si se desea asistir a cubrir el evento para su réplica en prensa, es posible comunicarse para gestionar las acreditaciones.

