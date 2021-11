Pienso ecológico para conejos, ventajas de pasarse a la alimentación más sostenible según Bifeedoo Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 10:27 h (CET) Cada vez es más popular que particulares y ganaderos busquen piensos de la mejor calidad para sus animales. Sin duda, los piensos fabricados por expertos nutrólogos que únicamente utilizan materias primas vegetales procedentes de la agricultura ecológica tienen muchos adeptos. En el caso del ganado cunícula, ¿qué importancia adquiere para su correcto desarrollo el pienso ecológico para conejos? A cualquier particular le importa que su conejo mascota reciba una buena alimentación. Lo mismo les ocurre a los ganaderos: conseguir alimentos de calidad y de buena procedencia se ha convertido en una necesidad realmente importante para lograr un adecuado desarrollo para sus conejos.

Materias primas vegetales procedentes de la agricultura ecológica

Con el objetivo de lograr una alimentación equilibrada, la agricultura ecológica es el pilar fundamental para la obtención de alimentos de la máxima calidad. Y es que este tipo de agricultura respeta al máximo el medioambiente porque no utiliza pesticidas ni abonos de síntesis química. En el caso en concreto de los conejos, actualmente son muchos los piensos que están compuestos por un elevado abanico de materias primas. Algunas de ellas son subproductos de vegetales con una muy baja calidad nutricional y, ni mucho menos, de procedencia ecológica.

Por una cuestión de precio, o por desconocimiento de particulares o ganaderos, elegir un pienso de mala calidad para los animales puede llegar a suponerles, por ejemplo, graves problemas digestivos. Con el fin de evitarlo, lo más adecuado es decantarse por piensos que hayan sido elaborados a partir de materias primas ecológicas cuidadosamente seleccionadas. También formuladas de tal forma que lleguen a conseguir un pienso equilibrado de calidad y a buen precio.

La relación entre alimentación ecológica y medio ambiente, cada vez más importante

Por otra parte, aquellos alimentos con la etiqueta “Bio” provienen de un sistema productivo ecológico realmente respetuoso con el medioambiente. Producidos de forma natural, no utilizan pesticidas ni otros productos químicos, por lo que no alteran el ecosistema ni suponen un riesgo para su entorno. Es decir, al consumir productos ecológicos se contribuye a la conservación del medio natural.

La agricultura ecológica, avalada por la legislación europea, es capaz de garantizar que todos los alimentos ecológicos han seguido un estricto control en sus diferentes fases, asegurando como consecuencia la máxima calidad en sus productos.

Los productos formulados por nutrólogos especializados en pienso ecológico, los ideales

Bifeedoo, empresa de La Puebla de Híjar (Teruel) dedicada a la producción de pienso para todo tipo de especies bajo el asesoramiento de especialistas, ofrece pienso ecológico para conejos conscientes de la importancia de una alimentación equilibrada y de calidad para el ganado cunícula. De hecho, todo el pienso para conejos de Bifeedoo está elaborado por expertos profesionales y sigue las estrictas normas de calidad que regulan la fabricación de pienso ecológico.

En su equipo cuentan con técnicos experimentados en la alimentación ecológica de conejos. Gracias a ello, pueden ofrecer a sus clientes un pienso perfectamente equilibrado para una óptima alimentación, minimizando al máximo el riesgo de trastornos digestivos.

Bifeedoo, una empresa comprometida con los productores locales

Para la empresa turolense existe un punto crítico a la hora de elaborar los piensos: la adquisición de las materias primas y su posterior control de calidad. Por este motivo, establecen controles estrictos en la recepción de materias primas. Además, los cereales ecológicos proceden de productores locales, por lo que se trasladan rápida y directamente del campo a sus instalaciones, evitando el paso por almacenes intermedios. Así ahorran tiempo y dinero, mientras favorecen la economía de su zona y el desarrollo sostenible en la provincia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ybarra destaca su salsa Cheddar como el ingrediente perfecto para dipear La Ciudadela Marbella aloja a los premiados del New York Summit Awards 'Del error al asombro': encuentro en el taller de Agustí Puig Alternatic expone la alternativa a la fibra óptica en el medio rural El Bodyguard e Investigador privado más solicitado de los VIP’s ricos y sheiks